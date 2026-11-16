Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 16 NOVEMBER 2026

Tributos instantáneos: el inicio de las actuaciones de comprobación referidas a un periodo temporal no interrumpe la prescripción

Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Contributor
Gómez-Acebo & Pombo

Gómez-Acebo & Pombo

Gómez-Acebo & Pombo is an international law firm whose aim is to provide value to its clients...

View firm profile
Explore more from Gómez-Acebo & Pombo

El Tribunal Supremo analiza si la comunicación de inicio de actuaciones inspectoras que delimita únicamente un periodo temporal, sin identificar una operación concreta...

SpainTax
Pilar Álvarez
Pilar Álvarez

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 22 de julio de 2026 (rec. núm. 1671/2024), analiza si, en los tributos de devengo instantáneo, como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD), el acuerdo de inicio de actuaciones que acota un periodo temporal, en lugar de una operación individualizada, tiene eficacia interruptiva de la prescripción conforme al artículo 68.1.a) de la Ley General Tributaria (LGT).

En el supuesto analizado, una sociedad adquirió el 75 % de las participaciones de otra mediante escritura pública otorgada el 30 de diciembre de 2010, sin autoliquidar el referido impuesto. Ello llevó a la inspección tributaria autonómica a iniciar actuaciones de comprobación, por considerar que la operación estaba sujeta al impuesto en aplicación del entonces vigente artículo 108.2 de la Ley del Mercado de Valores, y a practicar la correspondiente liquidación. La mercantil, que defendía, entre otras cuestiones, que la comunicación de inicio de las actuaciones inspectoras —producida el 19 de enero de 2015— no había interrumpido la prescripción, recurrió sin éxito el acuerdo de liquidación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional y ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Sin embargo, la resolución de este último órgano fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso mediante la sentencia que es objeto del presente recurso de casación, interpuesto por la Administración.

En dicho fallo, el tribunal de instancia determinó, concretamente, que la comunicación de inicio del procedimiento de inspección no especificó ni el hecho imponible ni el impuesto concreto objeto de comprobación, sino que se limitó a reflejar «Concepto tributario: ITP-AJD. Ejercicio: 2010», con lo que se refería a un ejercicio sin tener en cuenta que este tipo de impuestos no tienen ejercicio, sino devengo. Por ello, entendió que se habían incumplido los requisitos establecidos en el artículo 87.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y añadió que aceptar la posición de la Administración «implicaría reconocer que dicho documento así generado, interrumpía la prescripción para el examen de cualquier operación realizada por el obligado tributario en el 2010 y para estos impuestos».

Pues bien, el Tribunal Supremo respalda ahora el criterio del Tribunal Superior de Justicia y desestima el recurso de la Administración.

Tras una breve recapitulación de los hechos, el Alto Tribunal señala que la operación de compraventa de participaciones sociales que la Administración autonómica sujeta al ITP-AJD se formalizó en escritura pública de 30 de diciembre de 2010, por lo que el plazo de presentación del impuesto finalizaba el 5 de febrero de 2011 y comenzaba entonces el cómputo del plazo de prescripción, que se cumpliría el 5 de febrero de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal Supremo advierte que la primera comunicación de inicio de actuaciones inspectoras se produjo el 19 de enero de 2015, dentro, por tanto, del plazo de prescripción. Sin embargo, dado que dicha comunicación identificó el concepto tributario en los términos expuestos, el Alto Tribunal entiende que en ese momento no se produjo una identificación concreta del hecho imponible y, en consecuencia, niega que la comunicación interrumpiera el plazo de prescripción en este caso.

Frente a la argumentación de la Administración —que, atendiendo a la literalidad del artículo 68.1.a) de la LGT, considera que basta con delimitar el objeto del procedimiento tributario mediante un ámbito temporal—, el Tribunal Supremo entiende que no procede una interpretación aislada y puramente literal del citado precepto, pues ello supondría desatender su necesaria integración con la normativa reguladora de los procedimientos de comprobación o de inspección.

Así, añade, la expresión «cualquier acción administrativa» del citado artículo 68.1.a) no habilita una interrupción genérica y desvinculada de una obligación tributaria concreta, sino que exige una actuación dirigida materialmente a su comprobación o liquidación, lo que presupone su previa identificación o, al menos, que esta sea suficientemente determinable a partir del contenido de la actuación. Tal exigencia, a su juicio, resulta además coherente con lo dispuesto en los artículos 87.3 y 178.4 del citado Real Decreto 1065/2007, que imponen la delimitación del objeto del procedimiento desde su inicio, exigencia que adquiere especial relevancia en los tributos de devengo instantáneo, pues en ellos la obligación tributaria no se articula por periodos, sino por cada hecho imponible singular.

Admitir lo contrario supondría, insiste el tribunal en línea con la sentencia recurrida, reconocer a los actos interruptivos de la prescripción efectos de carácter expansivo e indeterminado, incompatibles con la naturaleza de este instituto como garantía del contribuyente vinculada al principio de seguridad jurídica.

Así pues, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración y establece que, en los tributos de devengo instantáneo, como el ITP-AJD, en los que cada operación genera una obligación tributaria autónoma, el acuerdo de inicio de actuaciones de comprobación o inspección que se limita a acotar un periodo temporal, en lugar de una operación individualizada, carece de eficacia interruptiva de la prescripción conforme al artículo 68.1.a) de la LGT.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

Valencian Community Declares More Tax Cuts For Residents

The Valencian Community has introduced significant tax reforms for 2026-2027, including reduced income tax rates, a doubled wealth tax exemption to €2 million per person, and expanded inheritance and gift tax reliefs for family businesses and wider family members. These changes position Valencia as an increasingly attractive region for wealthy residents and families planning intergenerational wealth transfers.
GlobalTax
Spectrum IFA Group
Spectrum IFA Group
Article

Tributación del mecanismo sell-to-cover en el marco de los planes Restricted Stock Units

La Dirección General de Tributos examina el tratamiento fiscal de las Restricted Stock Units cuando se aplica un mecanismo de sell-to-cover para el pago automático del ingreso a cuenta. El análisis determina cómo debe valorarse el rendimiento del trabajo en especie cuando la empresa vende automáticamente un porcentaje de las acciones antes de su entrega efectiva al trabajador.
SpainTax
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Should You Keep Your UK Property When Living In Or Moving To Spain?

British expats living in Spain face a critical decision about their UK property: should they keep it as a rental investment or sell and reinvest the proceeds? With the 2025 Renters' Rights Act fundamentally changing landlord rights, new EPC requirements demanding costly upgrades by 2030, and complex dual UK-Spain tax obligations creating hidden costs, the traditional assumption that property is always the best investment no longer holds.
European UnionTax
Spectrum IFA Group
Spectrum IFA Group
Article

European Court Of Justice Rules On Spanish Withholding Tax On US RICs

The European Court of Justice has ruled on whether a foreign tax credit mechanism can neutralise discriminatory withholding tax treatment for US Regulated Investment Companies receiving dividends from Spanish listed companies. The Spanish Supreme Court must now determine if theoretical neutralisation at shareholder level can ever be achieved in practice, given the exceptionally high evidentiary bar set by the CJEU.
GlobalTax
Atoz Tax Advisers
Atoz Tax Advisers
Article

Derecho de reingreso de una persona trabajadora en excedencia voluntaria

¿Tiene derecho un trabajador en excedencia voluntaria a reincorporarse cuando la empresa ha transformado contratos temporales en indefinidos y ha formalizado nuevas contrataciones? El Tribunal Supremo analiza el alcance del derecho preferente de reingreso y las obligaciones empresariales ante solicitudes de reincorporación cuando existen necesidades estructurales de personal.
SpainEmployment and HR
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Tributación del mecanismo sell-to-cover en el marco de los planes Restricted Stock Units

La Dirección General de Tributos examina el tratamiento fiscal de las Restricted Stock Units cuando se aplica un mecanismo de sell-to-cover para el pago automático del ingreso a cuenta. El análisis determina cómo debe valorarse el rendimiento del trabajo en especie cuando la empresa vende automáticamente un porcentaje de las acciones antes de su entrega efectiva al trabajador.
SpainTax
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Los Textos Publicados En Redes Sociales Pueden Ser Obras Protegidas Por Propiedad Intelectual

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido criterios fundamentales para determinar cuándo un texto publicado en redes sociales puede considerarse una obra protegida por derechos de propiedad intelectual. La sentencia analiza los requisitos de originalidad y creatividad necesarios, así como las excepciones aplicables cuando los medios de comunicación reproducen contenidos sobre temas de actualidad.
SpainIntellectual Property
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

The Limitation Period As An Insurmountable Barrier In The Private Enforcement Of Unfair Competition Law With Public Implications

The Supreme Court has issued a landmark judgment clarifying the legal framework for damages claims arising from unfair competition acts affecting public interest. This ruling definitively establishes that such acts fall outside the scope of strict antitrust violations and are therefore not subject to the Damages Directive or the extended five-year limitation period. The decision provides crucial guidance on the distinction between competition law violations and unfair competition practices under Spanish law
SpainAntitrust/Competition Law
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Cuidado tengan los bancos que financian rehabilitaciones urbanas comunitarias

Una comunidad de propietarios contrató obras de restauración de fachadas con financiación bancaria individual para cada propietario, pero la empresa contratista abandonó el proyecto tras recibir el dinero. El Tribunal Supremo debe determinar si los propietarios pueden reclamar solidariamente tanto a la empresa como al banco financiador, y si pueden oponer el incumplimiento del contrato de obra frente a sus obligaciones de pago del préstamo.
SpainLitigation, Mediation & Arbitration
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Funciones inferiores y dignidad del trabajador: no cumplir la ley o el convenio no siempre supone una conducta empresarial vejatoria

El Tribunal Supremo analiza un caso donde trabajadores de comercio realizan tareas de limpieza de zonas comunes sin estar expresamente contempladas en su categoría profesional. La sentencia examina si esta práctica constituye un incumplimiento contractual y si vulnera derechos fundamentales relacionados con la dignidad del trabajador.
SpainEmployment and HR
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo