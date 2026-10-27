Real Decreto Ley 25/2026: Nuevas Medidas Frente A La Crisis En Oriente Medio Para Evitar El Incremento De Los Costes Energéticos Y Garantizar El Suministro

Este documento expone algunas de las medidas relativas al sector de los hidrocarburos y al de la energía eléctrica contenidas en el Real Decreto Ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, cuyo objetivo prioritario es evitar el incremento desproporcionado de los precios de la energía (hidrocarburos, gas y energía eléctrica) y garantizar el suministro ante la llegada del invierno.

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