ARTICLE · 27 OCTOBER 2026
Real Decreto Ley 25/2026: Nuevas Medidas Frente A La Crisis En Oriente Medio Para Evitar El Incremento De Los Costes Energéticos Y Garantizar El Suministro
Gómez-Acebo & Pombo
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El Real Decreto Ley 25/2026 introduce medidas urgentes para el sector de hidrocarburos y energía eléctrica como parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Las disposiciones buscan prevenir incrementos desproporcionados en los precios energéticos y asegurar el suministro durante el período invernal.
Este documento expone algunas de las medidas relativas al sector de los hidrocarburos y al de la energía eléctrica contenidas en el Real Decreto Ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, cuyo objetivo prioritario es evitar el incremento desproporcionado de los precios de la energía (hidrocarburos, gas y energía eléctrica) y garantizar el suministro ante la llegada del invierno.
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