Sumilla:

Con fecha 23 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 020-2026-TR, el cual declara días no laborables sujetos a compensación, para los ser vidores del sector público y los trabajadores del sector privado de determinados depar tamentos y de la Provincia Constitucional del Callao, con motivo de la visita del Papa León XIV al Perú que se realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026.

A continuación, podrán conocer los principales aspectos e implicancias de esta norma:

I. OBJETO DE LA NORMA

El Decreto Supremo N° 020-2026-TR tiene como finalidad otorgar facilidades a las personas que deseen asistir a los eventos multitudinarios y reuniones conexas, o seguir de cerca el desarrollo de las actividades del Sumo Pontífice, para lo cual se declara días no laborables sujetos a compensación en Lima, la Provincia Constitucional del Callao, Cajamarca, La Liber tad, Lambayeque y Piura (sector público y privado), así como en Cusco y Ucayali (solo sector privado).

II. ANTECEDENTES

Mediante el ar tículo 1 del Decreto Supremo N° 037-2026-RE, modificado por el ar tículo 1 del Decreto Supremo N° 043-2026-RE, se declaró de interés nacional la visita del Papa León XIV al Perú, que tendrá lugar del 11 al 16 de noviembre de 2026 en los depar tamentos de Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima y Ucayali, y en la Provincia Constitucional del Callao, así como sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos durante el segundo semestre de 2026.

En ese contexto, y al haberse previsto eventos multitudinarios en los territorios mencionados y concentraciones de personas en depar tamentos cercanos, se declaró días no laborables sujetos a compensación para los ser vidores del sector público y los trabajadores del sector privado, a fin de facilitar su par ticipación en las actividades del Programa Oficial.

III. DÍAS NO LABORABLES COMPENSABLES

En el siguiente cuadro se resume los días no laborables compensables declarados mediante el Decreto Supremo:

Ámbito territorial Fecha Horario no laborable Sector público Sector privado Lima Miércoles 11 de noviembre del 2026 13:00 a 24:00 horas Sí Sí Jueves 12 de noviembre del 2026 13:00 a 24:00 horas Sí Sí Lunes 16 de noviembre del 2026 Día completo Sí Sí Provincia Constitucional del Callao Miércoles 11 de noviembre del 2026 13:00 a 24:00 horas Sí Sí Jueves 12 de noviembre del 2026 13:00 a 24:00 horas Sí Sí Lunes 16 de noviembre del 2026 Día completo Sí Sí Cajamarca, La Liber tad, Lambayeque y Piura Viernes 13 y sábado 14 de noviembre del 2026 Día completo Sí Sí Cusco Domingo 15 de noviembre del 2026 Día completo No Sí Ucayali Domingo 15 de noviembre del 2026 Día completo No Sí



IV. IMPLICANCIAS LABORALES

Los días no laborables son compensables: no suponen un descanso adicional, sino una suspensión de la jornada que debe En el sector público, la recuperación se realiza dentro de los diez (10) días posteriores o en la opor tunidad que fije cada entidad. En el sector privado se requiere un acuerdo previo entre el empleador y los trabajadores y, a falta de este, la decisión recae en el Se recomienda formalizar por escrito el acuerdo, precisando las fechas a las que se acoge el centro de trabajo y la forma, plazo y horario de recuperación de las horas Si el trabajador presta ser vicios del 11 al 16 de noviembre la empresa no tiene la obligación de pagar alguna sobretasa u otorgar descanso posterior, ya que son días no laborables mas no considerados como Aunque la norma no lo regula expresamente, los trabajadores que realizan labores presenciales pueden continuar laborando mediante teletrabajo, siempre que sus funciones lo permitan y que exista un acuerdo entre las par El empleador deberá definir aquellos puestos, según las funciones, que puedan resultar teletrabajables. El empleador puede acordar con su trabajador que los días no laborables sean compensados con las horas extras (previo acuerdo). Estos días pueden ser considerados como vacaciones fraccionadas o como un adelanto de vacaciones (previo acuerdo). El empleador puede programar, con acuerdo del trabajador, descanso vacacional que incluya los días declarados no laborables, a falta de acuerdo, decide el Se recomienda comunicar en el menor tiempo posible a los trabajadores sobre las medidas adoptadas por la Los días no laborables compensables se consideran hábiles para fines tributarios, por lo que los plazos y obligaciones tributarias no se Las entidades públicas deben garantizar los ser vicios públicos indispensables y las empresas de los rubros del ar tículo 4 pueden mantener laborando a los trabajadores necesarios para asegurar la prestación del ser vicio a la comunidad durante los días no Respecto a los plazos procesales en los procesos judiciales en materia laboral por los días declarados no laborables, recomendamos esperar el pronunciamiento que emita el Poder

V. APLICACIÓN DE LA NORMA

El presente Decreto Supremo entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación.