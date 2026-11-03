Fra Peder Ås til ekte Shipping & Offshore-problemstillinger

En normal arbeidsdag for Simon Latorre Weibel, fullmektig ved vårt kontor i Stavanger, starter alltid med en kopp kaffe og en kjapp «hvordan står det til?» med kollegene, før han kaster seg over arbeidet.

Oppgavene spenner fra kontraktsrevisjon og transaksjonsarbeid til utarbeidelse av diverse prosesskriv.

Under studiet blir man kontinuerlig dyktigere i å løse fiktive, juridiske problemstillinger. I arbeidslivet er problemstillingene reelle.

– Å bidra inn mot disse gir en mestringsfølelse som ikke kan sammenlignes med å gi Peder Ås medhold i forbrukertvisten hans, sier Weibel og smiler.

Et fagfelt i stadig endring

Han trives med Shipping & Offshore.

– Fagområdet blir kontinuerlig påvirket og endret av den geopolitiske situasjonen i verden, utviklingen av kunstig intelligens og klimaendringer. Dette gjør at vi stadig er borti dagsaktuelle problemstillinger, og at ingen dager er like, sier Weibel.

Veien inn i feltet gikk via et traineeopphold som SO-trainee ved vårt kontor i Oslo.

– Jeg var ikke kjent med fagfeltet fra før, og ville prøve noe som føltes ukjent fra studiet.

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Han mener en av de største utfordringene som fullmektig innen Shipping & Offshore er at man må lære seg bransjen.

– For å forstå hva klienten ønsker holder det ikke bare å kunne lovens ordlyd. Man må forstå hva klienten driver med for å kunne kartlegge risiko og konstatere gode løsninger og fremgangsmåter, poengterer Weibel.