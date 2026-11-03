ARTICLE · 03 NOVEMBER 2026
Fra Peder Ås til ekte Shipping & Offshore-problemstillinger
Simon Latorre Weibel, a legal associate at Wikborg Rein's Stavanger office, shares insights into building legal confidence through real-world client work in the dynamic Shipping & Offshore sector.
En kopp kaffe og et par ord med kollegene, og så er fullmektig Simon Latorre Weibel i gang med dagens oppgaver, enten det er kontraktsrevisjon, transaksjonsarbeid eller prosesskriv. I dette intervjuet forteller Simon om hva som skal til for å bygge juridisk selvtillit.
En normal arbeidsdag for Simon Latorre Weibel, fullmektig ved vårt kontor i Stavanger, starter alltid med en kopp kaffe og en kjapp «hvordan står det til?» med kollegene, før han kaster seg over arbeidet.
Oppgavene spenner fra kontraktsrevisjon og transaksjonsarbeid til utarbeidelse av diverse prosesskriv.
Under studiet blir man kontinuerlig dyktigere i å løse fiktive, juridiske problemstillinger. I arbeidslivet er problemstillingene reelle.
– Å bidra inn mot disse gir en mestringsfølelse som ikke kan sammenlignes med å gi Peder Ås medhold i forbrukertvisten hans, sier Weibel og smiler.
Et fagfelt i stadig endring
Han trives med Shipping & Offshore.
– Fagområdet blir kontinuerlig påvirket og endret av den geopolitiske situasjonen i verden, utviklingen av kunstig intelligens og klimaendringer. Dette gjør at vi stadig er borti dagsaktuelle problemstillinger, og at ingen dager er like, sier Weibel.
Veien inn i feltet gikk via et traineeopphold som SO-trainee ved vårt kontor i Oslo.
– Jeg var ikke kjent med fagfeltet fra før, og ville prøve noe som føltes ukjent fra studiet.
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Han mener en av de største utfordringene som fullmektig innen Shipping & Offshore er at man må lære seg bransjen.
– For å forstå hva klienten ønsker holder det ikke bare å kunne lovens ordlyd. Man må forstå hva klienten driver med for å kunne kartlegge risiko og konstatere gode løsninger og fremgangsmåter, poengterer Weibel.
Første klientmøte
– Et høydepunkt for meg hittil var mitt første møte alene med en klient. Jeg husket at jeg var nokså nervøs, men at jeg i etterkant tenkte det gikk jo mye bedre enn forventet. Slike opplevelser styrker den juridiske selvtilliten.
Han har også tid til å dyrke flere ulike interesser.
– På fritiden liker jeg alt fra å gå på tur, klatre og å lese skjønnlitteratur. Og når jeg spiller brettspill med gode venner tar det gjerne fem timer pluss, sier Weibel.
Når han ikke er på jobb, benytter vår advokatfullmektig Simon Weibel gjerne anledningen til å oppleve naturen, som her ved Finse.
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