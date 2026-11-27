Inleiding

Eerder in de reeks Gebiedsontwikkeling hebben we stilgestaan bij de gescheiden koop- en aannemingsovereenkomst, een constructie die vaak wordt gebruikt bij de verkoop van nieuwbouwwoningen. Dit ten behoeve van een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen belegger (de koper) en ontwikkelaar. In de laatste blog hebben we bovendien stilgestaan bij de impact van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de bouw.

In deze blog zullen we bespreken hoe de de turnkey koop- en realisatieovereenkomst (“de Turnkeyovereenkomst”), die bij ontwikkelingen veelal wordt gebruikt bij verkoop van nieuwbouw aan professionele partijen (beleggers), het beste kan worden ingericht. Praktijkvoorbeelden zoals de Galaxy toren in Utrecht latten zien dat dit van groot belang kan zijn, ter voorkoming van schade en vertraging van het project. 1

De Turnkeyovereenkomst

De Turnkeyovereenkomst is een in de praktijk ontstane contractsvorm. Het belangrijkste element van de Turnkeyovereenkomst is dat de ontwikkelaar tegen betaling van een koop-/aanneemsom verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering en uiteindelijk een ‘’sleutelklaar’’ gebouw dient op te leveren. 2

Een Turnkeyovereenkomst is dus met name geschikt indien de koper de ontwerp-, coördinatie- en uitvoeringsrisico's zoveel mogelijk bij één contractspartij wenst neer te leggen. Te denken valt aan de ontwikkeling van een distributiecentrum, hotel, zorginstelling of woningcomplex waarbij de opdrachtnemer (ook wel de ontwikkelaar) verantwoordelijk is voor het ontwerp, de vergunningverlening, de realisatie en de oplevering van het object conform vooraf overeengekomen specificaties en tegen een vaste turnkey-prijs.

Voordeel van de Turnkeyovereenkomst voor de koper is dat er één contractspartij en dus één aanspreekpunt voor de koper bestaat. Zo is er aanzienlijk minder coördinatierisico voor de koper, is er meer prijszekerheid en liggen alle risico’s van het ontwerp, de engineering en uitvoering bij één partij. Mits goed gecontracteerd, is vooraf duidelijk waar de koper aan toe is.

Belangrijke aandachtspunten

Oplevering en tekortkomingen

Ook ten aanzien van de oplevering kunnen geschillen ontstaan. Nu de ontwikkelaar binnen een turnkeyconstructie verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de realisatie, beschikt de koper doorgaans over minder invloed op de wijze waarop het eindproduct tot stand komt. Dit kan leiden tot discussie over de vraag wanneer sprake is van een tekortkoming die oplevering in de weg staat.

Illustratief is een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam waarin een koper de oplevering had geweigerd wegens gestelde gebreken. Hoewel het hof aannam dat sprake was van enkele tekortkomingen, waaronder onvolledige documentatie van afspraken met huurders, rechtvaardigden deze gebreken de weigering van oplevering door de koper niet. Partijen waren namelijk overeengekomen dat uitsluitend ernstige gebreken aanleiding konden vormen om oplevering te weigeren. 3

Deze uitspraak onderstreept het belang van een duidelijke contractuele omschrijving van de gebreken die oplevering mogen verhinderen.