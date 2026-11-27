ARTICLE · 27 NOVEMBER 2026
Blogreeks Gebiedsontwikkeling - Blog 20: Sleutelklaar, maar juridisch waterdicht? Lessen uit de praktijk van turnkeyontwikkeling
Turnkey development agreements offer significant advantages for real estate buyers, but what happens when unclear contractual terms lead to construction delays, payment disputes, and multi-million euro losses? This analysis examines critical legal considerations in turnkey construction contracts, drawing lessons from the troubled Galaxy Tower Utrecht project where inadequate safeguards resulted in years of delays and financial damage.
Inleiding
Eerder in de reeks Gebiedsontwikkeling hebben we stilgestaan bij de gescheiden koop- en aannemingsovereenkomst, een constructie die vaak wordt gebruikt bij de verkoop van nieuwbouwwoningen. Dit ten behoeve van een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen belegger (de koper) en ontwikkelaar. In de laatste blog hebben we bovendien stilgestaan bij de impact van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de bouw.
In deze blog zullen we bespreken hoe de de turnkey koop- en realisatieovereenkomst (“de Turnkeyovereenkomst”), die bij ontwikkelingen veelal wordt gebruikt bij verkoop van nieuwbouw aan professionele partijen (beleggers), het beste kan worden ingericht. Praktijkvoorbeelden zoals de Galaxy toren in Utrecht latten zien dat dit van groot belang kan zijn, ter voorkoming van schade en vertraging van het project. 1
De Turnkeyovereenkomst
De Turnkeyovereenkomst is een in de praktijk ontstane contractsvorm. Het belangrijkste element van de Turnkeyovereenkomst is dat de ontwikkelaar tegen betaling van een koop-/aanneemsom verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering en uiteindelijk een ‘’sleutelklaar’’ gebouw dient op te leveren. 2
Een Turnkeyovereenkomst is dus met name geschikt indien de koper de ontwerp-, coördinatie- en uitvoeringsrisico's zoveel mogelijk bij één contractspartij wenst neer te leggen. Te denken valt aan de ontwikkeling van een distributiecentrum, hotel, zorginstelling of woningcomplex waarbij de opdrachtnemer (ook wel de ontwikkelaar) verantwoordelijk is voor het ontwerp, de vergunningverlening, de realisatie en de oplevering van het object conform vooraf overeengekomen specificaties en tegen een vaste turnkey-prijs.
Voordeel van de Turnkeyovereenkomst voor de koper is dat er één contractspartij en dus één aanspreekpunt voor de koper bestaat. Zo is er aanzienlijk minder coördinatierisico voor de koper, is er meer prijszekerheid en liggen alle risico’s van het ontwerp, de engineering en uitvoering bij één partij. Mits goed gecontracteerd, is vooraf duidelijk waar de koper aan toe is.
Belangrijke aandachtspunten
Oplevering en tekortkomingen
Ook ten aanzien van de oplevering kunnen geschillen ontstaan. Nu de ontwikkelaar binnen een turnkeyconstructie verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de realisatie, beschikt de koper doorgaans over minder invloed op de wijze waarop het eindproduct tot stand komt. Dit kan leiden tot discussie over de vraag wanneer sprake is van een tekortkoming die oplevering in de weg staat.
Illustratief is een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam waarin een koper de oplevering had geweigerd wegens gestelde gebreken. Hoewel het hof aannam dat sprake was van enkele tekortkomingen, waaronder onvolledige documentatie van afspraken met huurders, rechtvaardigden deze gebreken de weigering van oplevering door de koper niet. Partijen waren namelijk overeengekomen dat uitsluitend ernstige gebreken aanleiding konden vormen om oplevering te weigeren. 3
Deze uitspraak onderstreept het belang van een duidelijke contractuele omschrijving van de gebreken die oplevering mogen verhinderen.
Wordt contractueel niet goed in voorzien in deze belangen en de risicoverdeling, is de kans op discussie met grote financiële gevolgen voorzienbaar
Retentierecht en zekerheden
Ten slotte verdient het retentierecht en de zekerheden voor de koper aandacht bij Turnkeyovereenkomsten. Dat belang is des te groter bij multifunctionele complexen met meerdere eigenaren. Turnkey kopers betalen aanzienlijke bedragen voordat het gebouw of hun appartementsrecht wordt opgeleverd door de aannemer. In de tussentijd kunnen geschillen ontstaan tussen de aannemer en zijn opdrachtgever, de ontwikkelaar (tevens verkoper). Als er geen goede sluitende afspraken zijn gemaakt over de rechten van de koper, dan kan de koper met een niet afgebouwd gebouw blijven zitten terwijl hij al vele miljoenen heeft betaald aan de ontwikkelaar/verkoper. Het is daarom gebruikelijk en verstandig om goede afspraken te maken over betalingen die aantoonbaar gelijklopen met de stand van de bouw, duidelijke contractuele uitsluiting van het retentierecht van de aannemer en aanvullende zekerheden, zoals bankgaranties, concerngaranties en instaprechten.
Praktijkvoorbeeld
Zorgvuldig contracteren en het inbouwen van voldoende zekerheden bij Turnkeyovereenkomsten is essentieel is om te voorkomen dat liquiditeitsproblemen of betalingsgeschillen leiden tot vertragingen, bouwstops of langdurige procedures.
Het belang hiervan blijkt onder meer uit de realisatie van de Galaxy Tower Utrecht in Utrecht. Dit project, bestaande uit circa 317 appartementen en 250 hotelkamers, heeft jarenlang vertraging opgelopen als gevolg van geschillen tussen de projectontwikkelaar en de aannemer over onder meer openstaande betalingsverplichtingen.
De aannemer beriep zich in de procedure (terecht) op een retentierecht, waardoor de bouw stil kwam te liggen. Hierbij hadden de kopers van het complex al substantiële bedragen betaald, terwijl het gebouw niet werd opgeleverd. Pas na vele procedures en jaren vertraging, aanvullende financiering en zekerheden, is de bouw pas recent weer voortgezet, maar door een andere aannemer met alle gevolgen van dien. 4
Dit project toont aan dat de betrokken partijen, zoals de koper, ontwikkelaar en de uitvoerende aannemer verschillende belangen hebben. Wordt contractueel niet goed in voorzien in deze belangen en de risicoverdeling, is de kans op discussie met grote financiële gevolgen voorzienbaar.
Conclusie
Een turnkeyovereenkomst biedt veel voordelen, maar alleen als de risicoverdeling zorgvuldig is vastgelegd. De praktijk laat zien dat onduidelijke afspraken over oplevering, zekerheden en het retentierecht kunnen leiden tot aanzienlijke vertragingen en financiële schade.
Zowel kopers, ontwikkelaars als aannemers doen er daarom verstandig aan deze afspraken vooraf kritisch tegen het licht te houden.
Footnotes
1. Aannemer Galaxy Tower Utrecht wint miljoenengeschil na bouwstop - Advocatenoverzicht
2. Asser/Van Gulijk 7-VI 2025/36-37.
3. Gerechtshof Amsterdam 26 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3548.
4. In verval geraakte Galaxy Tower na 2,5 jaar alsnog afgebouwd - RTV Utrecht
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