ARTICLE · 11 NOVEMBER 2026
Influencer Marketing Under The Revised RSM: What Influencers And Advertisers Need To Know
The revised Advertising Code for Social Media and Influencer Marketing introduces clearer guidance for content creators on making advertising recognizable and establishes active duties of care for advertisers...
The revised Advertising Code for Social Media and Influencer Marketing (RSM) took effect on July 1, 2026. It clarifies existing principles and better reflects how influencer marketing works today. For influencers and other content creators, it offers clearer guidance on making advertising recognizable. For advertisers, the focus is on their active duty of care: a well-drafted agreement is not enough. They also need to inform influencers about the rules, monitor compliance, and act when things go wrong.
Who does the RSM cover?
The revised RSM makes clear that its scope extends beyond “traditional” influencers. Celebrities, user-generated content (UGC) creators and virtual influencers may also be covered. Nor does a commercial relationship depend on payment in cash. Free products, invitations, and affiliate commissions can also trigger a duty to disclose that relationship clearly.
In practice, paid campaigns are only part of the picture. Before sending products, inviting creators to events or offering other benefits, consider what disclosures may be needed.
Advertising must be recognizable at a glance
The core principle is unchanged: advertising must be immediately recognizable as advertising. The revised explanatory notes offer more guidance, distinguishing between advertisements, gifts, invitations and special cases. The right disclosure depends on the collaboration. What matters is that the audience can clearly understand the commercial relationship.
Affiliate marketing is now expressly addressed. If an influencer earns commission on sales through a link, they must explain this clearly. The word “affiliate” or “commission” alone is not enough. A disclosure such as “I receive a commission on sales” makes the financial incentive clear.
Advertisers: A contract is only the starting point
A clause requiring an influencer to comply with all advertising rules matters, but it is not enough on its own. The RSM’s explanatory notes spell out the active role expected of advertisers, building on the approach already taken in decisions by the Advertising Code Committee and the Board of Appeal.
Advertisers must take the initiative to explain the applicable rules clearly to influencers, make efforts to monitor compliance, and take corrective action where needed. Breaches call for decisive action. If a breach continues, an earlier warning is not enough: the advertiser must take further measures in good time, including against the content creator if necessary.
Agree in advance how breaches will be handled. Who will contact the influencer? How quickly must the content be amended? What happens if it is not corrected? Answering these questions turns contractual commitments into a workable process.
AI and virtual influencers
AI and virtual influencers must not be used in ways that mislead. There is still a responsible party behind a virtual influencer: the account owner or the company behind the account must comply with the advertising rules. Those rules already prohibit misleading practices. A company cannot hide behind AI.
Kidfluencers call for extra care
Working with kidfluencers requires extra care. Advertisers’ duty of care covers not only the advertising rules, but also compliance with applicable employment law. Check in advance what conditions apply when working with a minor.
What does this mean in practice?
The revised RSM is a prompt to review more than influencer contracts. Briefings and internal procedures deserve a fresh look too. For advertisers, three practical priorities stand out:
-
Give content creators clear, specific instructions upfront on making advertising recognizable.
-
Set out who will check published content and how any breaches will be followed up.
-
Make sure arrangements for amending or removing content work in practice.
For influencers and other content creators, the practical message is simple: clarify the required advertising disclosures and who is responsible for what before the collaboration begins.
Influencermarketing: wat betekent de vernieuwde Reclamecode voor adverteerders en influencers?
Sinds 1 juli 2026 geldt de herziene Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM). De herziening verduidelijkt bestaande uitgangspunten en sluit beter aan op de huidige praktijk van influencermarketing. Voor influencers en andere contentmakers biedt de code meer houvast over de herkenbaarheid van reclame. Voor adverteerders staat vooral de actieve zorgplicht centraal: een goede overeenkomst alleen is niet genoeg. Ook het informeren van contentmakers, het monitoren van de naleving en het optreden bij overtredingen verdienen aandacht.
Voor wie geldt de RSM?
De vernieuwde RSM verduidelijkt dat niet alleen de ‘klassieke’ influencer onder de code kan vallen. Ook beroemdheden, makers van user-generated content (UGC) en virtuele influencers kunnen binnen het toepassingsbereik vallen. Daarnaast is een commerciële relatie niet beperkt tot een vergoeding in geld. Ook gratis producten, uitnodigingen en affiliate-commissies kunnen aanleiding geven tot een verplichting om die relatie duidelijk te vermelden.
Voor de praktijk betekent dit dat niet alleen betaalde campagnes aandacht verdienen. Het is verstandig ook bij productzendingen, evenementen en andere voordelen vooraf te beoordelen welke transparantie nodig is.
Reclame moet direct herkenbaar zijn
Het uitgangspunt blijft dat reclame direct als zodanig herkenbaar moet zijn. De vernieuwde toelichting biedt daarvoor meer houvast, met een indeling in advertenties, cadeaus of gifts, uitnodigingen en bijzondere gevallen. Welke vermelding passend is, hangt af van de samenwerking. De commerciële relatie moet voor de ontvanger duidelijk zijn.
Affiliate marketing wordt nu expliciet benoemd. Ontvangt een contentmaker commissie over verkopen via een link, dan moet dat duidelijk worden uitgelegd. Alleen het woord ‘affiliate’ of ‘commissie’ is niet voldoende. Een vermelding als ‘Ik ontvang commissie voor de verkopen’ maakt de financiële prikkel wel inzichtelijk.
Adverteerders: meer dan contractuele afspraken
Een bepaling in de influencer-overeenkomst die de contentmaker verplicht alle reclameregels na te leven, is belangrijk, maar op zichzelf onvoldoende. De toelichting bij de RSM concretiseert de actieve rol die van adverteerders wordt verwacht. Daarmee sluit de herziening aan bij de lijn die al in uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep werd gevolgd.
Adverteerders moeten contentmakers actief en duidelijk informeren over de toepasselijke regels, zich inspannen om de naleving te monitoren en waar nodig bijsturen. Worden regels overtreden, dan is daadkrachtig optreden nodig. Blijft een overtreding voortduren, dan kan de adverteerder niet volstaan met een eerdere waarschuwing, maar moet hij tijdig aanvullende maatregelen nemen, indien nodig tegen de contentmaker.
Maak daarom vooraf concreet hoe een overtreding wordt aangepakt: wie neemt contact op met de contentmaker, binnen welke termijn moet de uiting worden aangepast en welke vervolgstappen zijn mogelijk als correctie uitblijft? Zo worden contractuele afspraken vertaald naar een werkbaar proces.
AI en virtuele influencers
Ook het gebruik van AI en virtuele influencers mag niet tot misleiding leiden. Achter een virtuele influencer staat een partij die verantwoordelijkheid draagt: de accounteigenaar of het bedrijf achter het account moet de reclameregels naleven. Volgens die regels is misleiding al niet toegestaan en het bedrijf achter het account kan zich niet verschuilen achter AI.
Extra zorgvuldigheid bij kidfluencers
Bij samenwerkingen met kidfluencers is extra zorgvuldigheid nodig. De zorgplicht van adverteerders ziet daarbij niet alleen op de reclameregels, maar ook op naleving van de toepasselijke arbeidswetgeving. Beoordeel daarom vooraf welke voorwaarden voor de inzet van een minderjarige gelden.
Wat betekent dit voor de praktijk?
De vernieuwde RSM is aanleiding om niet alleen influencer-contracten, maar ook briefings en interne werkwijzen tegen het licht te houden. Voor adverteerders zijn daarbij drie praktische aandachtspunten van belang:
-
Geef contentmakers vooraf concrete instructies over de herkenbaarheid van reclame.
-
Leg vast wie gepubliceerde content controleert en hoe eventuele overtredingen worden opgevolgd.
-
Zorg dat afspraken over aanpassing of verwijdering van content ook praktisch uitvoerbaar zijn.
Voor influencers en andere contentmakers is het raadzaam om vooraf duidelijkheid te vragen over de vereiste reclamevermeldingen en de verdeling van verantwoordelijkheden.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.