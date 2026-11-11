Influencer Marketing Under The Revised RSM: What Influencers And Advertisers Need To Know

Influencermarketing: wat betekent de vernieuwde Reclamecode voor adverteerders en influencers?

Sinds 1 juli 2026 geldt de herziene Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM). De herziening verduidelijkt bestaande uitgangspunten en sluit beter aan op de huidige praktijk van influencermarketing. Voor influencers en andere contentmakers biedt de code meer houvast over de herkenbaarheid van reclame. Voor adverteerders staat vooral de actieve zorgplicht centraal: een goede overeenkomst alleen is niet genoeg. Ook het informeren van contentmakers, het monitoren van de naleving en het optreden bij overtredingen verdienen aandacht.

Voor wie geldt de RSM?

De vernieuwde RSM verduidelijkt dat niet alleen de ‘klassieke’ influencer onder de code kan vallen. Ook beroemdheden, makers van user-generated content (UGC) en virtuele influencers kunnen binnen het toepassingsbereik vallen. Daarnaast is een commerciële relatie niet beperkt tot een vergoeding in geld. Ook gratis producten, uitnodigingen en affiliate-commissies kunnen aanleiding geven tot een verplichting om die relatie duidelijk te vermelden.

Voor de praktijk betekent dit dat niet alleen betaalde campagnes aandacht verdienen. Het is verstandig ook bij productzendingen, evenementen en andere voordelen vooraf te beoordelen welke transparantie nodig is.

Reclame moet direct herkenbaar zijn

Het uitgangspunt blijft dat reclame direct als zodanig herkenbaar moet zijn. De vernieuwde toelichting biedt daarvoor meer houvast, met een indeling in advertenties, cadeaus of gifts, uitnodigingen en bijzondere gevallen. Welke vermelding passend is, hangt af van de samenwerking. De commerciële relatie moet voor de ontvanger duidelijk zijn.

Affiliate marketing wordt nu expliciet benoemd. Ontvangt een contentmaker commissie over verkopen via een link, dan moet dat duidelijk worden uitgelegd. Alleen het woord ‘affiliate’ of ‘commissie’ is niet voldoende. Een vermelding als ‘Ik ontvang commissie voor de verkopen’ maakt de financiële prikkel wel inzichtelijk.

Adverteerders: meer dan contractuele afspraken

Een bepaling in de influencer-overeenkomst die de contentmaker verplicht alle reclameregels na te leven, is belangrijk, maar op zichzelf onvoldoende. De toelichting bij de RSM concretiseert de actieve rol die van adverteerders wordt verwacht. Daarmee sluit de herziening aan bij de lijn die al in uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep werd gevolgd.

Adverteerders moeten contentmakers actief en duidelijk informeren over de toepasselijke regels, zich inspannen om de naleving te monitoren en waar nodig bijsturen. Worden regels overtreden, dan is daadkrachtig optreden nodig. Blijft een overtreding voortduren, dan kan de adverteerder niet volstaan met een eerdere waarschuwing, maar moet hij tijdig aanvullende maatregelen nemen, indien nodig tegen de contentmaker.

Maak daarom vooraf concreet hoe een overtreding wordt aangepakt: wie neemt contact op met de contentmaker, binnen welke termijn moet de uiting worden aangepast en welke vervolgstappen zijn mogelijk als correctie uitblijft? Zo worden contractuele afspraken vertaald naar een werkbaar proces.

AI en virtuele influencers

Ook het gebruik van AI en virtuele influencers mag niet tot misleiding leiden. Achter een virtuele influencer staat een partij die verantwoordelijkheid draagt: de accounteigenaar of het bedrijf achter het account moet de reclameregels naleven. Volgens die regels is misleiding al niet toegestaan en het bedrijf achter het account kan zich niet verschuilen achter AI.

Extra zorgvuldigheid bij kidfluencers

Bij samenwerkingen met kidfluencers is extra zorgvuldigheid nodig. De zorgplicht van adverteerders ziet daarbij niet alleen op de reclameregels, maar ook op naleving van de toepasselijke arbeidswetgeving. Beoordeel daarom vooraf welke voorwaarden voor de inzet van een minderjarige gelden.

Wat betekent dit voor de praktijk?

De vernieuwde RSM is aanleiding om niet alleen influencer-contracten, maar ook briefings en interne werkwijzen tegen het licht te houden. Voor adverteerders zijn daarbij drie praktische aandachtspunten van belang:

Geef contentmakers vooraf concrete instructies over de herkenbaarheid van reclame.

Leg vast wie gepubliceerde content controleert en hoe eventuele overtredingen worden opgevolgd.

Zorg dat afspraken over aanpassing of verwijdering van content ook praktisch uitvoerbaar zijn.

Voor influencers en andere contentmakers is het raadzaam om vooraf duidelijkheid te vragen over de vereiste reclamevermeldingen en de verdeling van verantwoordelijkheden.