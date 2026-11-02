专利年费之【马来西亚】篇

不少企业在拓展东南亚市场时，往往将重心放在专利的申请与授权，却容易忽视获得授权后的年费维持工作，导致专利权意外失效，前期投入付诸东流。

马来西亚作为东盟重要经济体之一，拥有较为完善的专利制度，为企业的技术创新提供了坚实的法律保障。对于已在马来西亚获得专利授权的权利人而言，及时、准确地缴纳年费，是维持专利持续有效、稳固市场防线的核心环节。

本文将结合实操经验，全面解析马来西亚专利的保护期限、年费缴纳期限、费用标准、逾期缴费及专利恢复程序，并详细介绍如何通过马来西亚知识产权局（MyIPO）相关系统查询专利信息，助力企业构建精细化的年费管理体系，规避知识产权资产的隐形流失风险。

PART 01马来西亚专利保护期限

根据马来西亚《1983年专利法》（Patents Act 1983），马来西亚发明专利的保护期限原则上为自申请日起20年。专利获得授权后，专利权人需要按照规定缴纳年费，以维持专利在其法定保护期限内持续有效。

需要特别注意的是，马来西亚专利的保护期限和年费缴纳期限采用不同的计算基准：

专利保护期限自申请日起计算；

年费则按照授权日计算；

专利申请处于待审阶段、尚未授权时，无需缴纳专利年费；

首笔年费为授权后第2年年费，于授权满1周年时到期。

例如，一件专利于2020年6月10日授权，则第2年年费于2021年6月10日到期，第3年年费于2022年6月10日到期，以此类推。需要同时注意，专利的最终保护期限仍受“自申请日起20年”这一法定期限限制，并非自授权日起重新计算20年。

马来西亚还设有实用新型专利（Patent for a Utility Innovation）制度。其保护期限为自申请日起10年，与发明不同的是，实用新型证书的首笔年费为授权后第3年年费，即通常于授权满2周年时缴纳。在符合规定的情况下可申请两次续展，每次5年，因此最长可达20年。申请续展时，权利人需要证明该实用新型已在马来西亚投入商业或工业使用，或者对未实施的原因作出令注册官满意的说明。

另外，马来西亚还设有外观设计（工业设计）专利，其初始保护期为自申请日起5年，期满后可连续续展4次，每次5年，累计最长保护期限可达25年；若要维持专利权有效，需在相应周期内按规定缴纳续展的费用。

PART 02年费缴纳期限

专利权人应按照规定缴纳年费，以维持已授权专利的有效性。

1. 缴费期限

马来西亚发明专利的首笔年费为授权后第2年年费，此后每年缴纳一次。

马来西亚实用新型专利的首笔年费为授权后第3年年费，此后每年缴纳一次。

马来西亚外观设计专利（工业设计）的初始保护期限为自申请日起5年，期满后可续展4次，每次5年。首次续展费用应在自申请日起满5年前缴纳，此后每5年缴纳一次续展费用。

2. 宽限期

如果专利权人未在正常期限内缴纳年费，仍可在到期后的6个月宽限期内补缴，但需要同时缴纳规定的滞纳附加费。

因此，在进行马来西亚专利年费管理时，应同时注意：宽限期截止日 = 正常缴费截止日 + 6个月

PART 03年费标准、逾期缴费与专利恢复

根据MyIPO目前公布的现行收费标准，马来西亚专利年费按照授权后的年度逐步增加。

1. 年费标准

2. 逾期缴费

如果未在正常截止日前缴纳年费，可以在6个月宽限期内补缴。

根据MyIPO现行收费表，逾期缴纳年费所需支付的附加费为：相关年度年费的100%。

也就是说，宽限期内的缴费总额原则上为：当年年费 + 相当于当年年费100%的附加费。

例如，发明专利第3年年费为RM360，如进入宽限期后补缴，共需支付RM720。

3. 专利恢复

如果在6个月宽限期届满后仍未缴纳年费，专利将因未缴费而失效，相关失效通知将在MyIPO官方公报（Official Journal）中公布。若需办理专利恢复，需根据具体情况确定。鉴于马来西亚专利局对恢复申请审查严格，建议企业建立完善的年费管理和监控机制，确保按时缴费，从而有效避免因未缴费导致专利失效的风险。

PART 04 查询专利状态与年费相关信息

1、登录马来西亚专利局官网：

https://www.myipo.gov.my/en/home/，点击PATENT。

2、点击首页PATENT下的“Search Patent”。

3、进入页面后，点击“IP ONLINE”，“IP Search”。

4、在该页面的“Patent”下，点击“Search”，在“Case Number(s)”中输入申请号/专利号后，可以查询到具体案件的相关法律状态和应缴纳年费信息。

PART 05 注意事项

1. 准确区分申请日和授权日

这是马来西亚专利年费管理中最容易混淆的问题之一。

申请日决定专利的保护期限；授权日决定年费年度及缴费时间。

因此，不能简单地按照申请日推算年费，也不能自授权日起计算保护期限。

2. 准确记录首次年费期限

马来西亚发明专利首笔缴纳的是授权后第2年年费，一般于授权满1周年时到期。

获得授权后，应及时将该日期纳入年费管理系统。

3. 不要依赖单一提醒渠道

建议企业或专利权人自行建立年费期限数据库，或者委托专业代理机构管理，并设置多级提醒，以降低遗漏缴费的风险。

4. 尽量避免进入宽限期

虽然马来西亚提供6个月的宽限期，但进入宽限期后需要缴纳相当于当年年费100%的附加费，会明显增加维护成本。

5. 妥善保存缴费凭证

完成缴费后，应妥善保存电子收据、付款确认及其他缴费记录，并定期核对专利登记状态。

PART 06 总结

马来西亚专利的年费制度总体较为明确，但在实际管理中需要特别注意申请日与授权日采用不同计算规则：

专利保护期限自申请日起计算，而年费则依据授权日确定缴费年度。

对于发明专利，首笔为授权后第2年年费，通常在授权满1周年时到期；逾期后设有6个月宽限期，但需要支付相当于相关年度年费100%的附加费。如果宽限期届满仍未缴费，专利可能失效，而恢复程序还需满足法定期限和恢复理由等要求。

因此，建立准确、稳定的年费期限管理机制，及时完成缴费并妥善保存相关记录，是维持马来西亚专利持续有效的重要保障。

我司可代为办理马来西亚专利年费的维护和缴纳。如有需要，可直接发送邮件至：[email protected]，我司将为您提供专业、高效的年费代缴服务。

关键词：马来西亚专利年费、马来西亚发明专利、专利恢复、MyIPO、年费缴纳期限

康信： 北京康信知识产权代理有限责任公司于1994年成立，是一家能够提供全方位知识产权法律服务的机构，总部设在北京，在天津、青岛、西安、武汉、杭州、广州设有分支机构。康信现有员工510余名，其中包括经验丰富的律师、专利代理师、商标代理人和专业技术人员410余名。康信公司的PCT申请代理量连续几年跻身全球PCT申请事务所前五强。

咨询电话： 010-56571588