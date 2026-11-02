ARTICLE · 02 NOVEMBER 2026
专利年费之【马来西亚】篇
Many enterprises expanding into Southeast Asian markets focus heavily on patent applications and grants, yet often overlook the critical post-grant annual fee maintenance work. This comprehensive guide examines Malaysia's patent fee system, revealing how to navigate protection periods, payment deadlines, fee structures, and restoration procedures to prevent costly lapses in patent rights.
不少企业在拓展东南亚市场时，往往将重心放在专利的申请与授权，却容易忽视获得授权后的年费维持工作，导致专利权意外失效，前期投入付诸东流。
马来西亚作为东盟重要经济体之一，拥有较为完善的专利制度，为企业的技术创新提供了坚实的法律保障。对于已在马来西亚获得专利授权的权利人而言，及时、准确地缴纳年费，是维持专利持续有效、稳固市场防线的核心环节。
本文将结合实操经验，全面解析马来西亚专利的保护期限、年费缴纳期限、费用标准、逾期缴费及专利恢复程序，并详细介绍如何通过马来西亚知识产权局（MyIPO）相关系统查询专利信息，助力企业构建精细化的年费管理体系，规避知识产权资产的隐形流失风险。
PART 01马来西亚专利保护期限
根据马来西亚《1983年专利法》（Patents Act 1983），马来西亚发明专利的保护期限原则上为自申请日起20年。专利获得授权后，专利权人需要按照规定缴纳年费，以维持专利在其法定保护期限内持续有效。
需要特别注意的是，马来西亚专利的保护期限和年费缴纳期限采用不同的计算基准：
- 专利保护期限自申请日起计算；
- 年费则按照授权日计算；
- 专利申请处于待审阶段、尚未授权时，无需缴纳专利年费；
- 首笔年费为授权后第2年年费，于授权满1周年时到期。
例如，一件专利于2020年6月10日授权，则第2年年费于2021年6月10日到期，第3年年费于2022年6月10日到期，以此类推。需要同时注意，专利的最终保护期限仍受“自申请日起20年”这一法定期限限制，并非自授权日起重新计算20年。
马来西亚还设有实用新型专利（Patent for a Utility Innovation）制度。其保护期限为自申请日起10年，与发明不同的是，实用新型证书的首笔年费为授权后第3年年费，即通常于授权满2周年时缴纳。在符合规定的情况下可申请两次续展，每次5年，因此最长可达20年。申请续展时，权利人需要证明该实用新型已在马来西亚投入商业或工业使用，或者对未实施的原因作出令注册官满意的说明。
另外，马来西亚还设有外观设计（工业设计）专利，其初始保护期为自申请日起5年，期满后可连续续展4次，每次5年，累计最长保护期限可达25年；若要维持专利权有效，需在相应周期内按规定缴纳续展的费用。
PART 02年费缴纳期限
专利权人应按照规定缴纳年费，以维持已授权专利的有效性。
1. 缴费期限
马来西亚发明专利的首笔年费为授权后第2年年费，此后每年缴纳一次。
马来西亚实用新型专利的首笔年费为授权后第3年年费，此后每年缴纳一次。
马来西亚外观设计专利（工业设计）的初始保护期限为自申请日起5年，期满后可续展4次，每次5年。首次续展费用应在自申请日起满5年前缴纳，此后每5年缴纳一次续展费用。
2. 宽限期
如果专利权人未在正常期限内缴纳年费，仍可在到期后的6个月宽限期内补缴，但需要同时缴纳规定的滞纳附加费。
因此，在进行马来西亚专利年费管理时，应同时注意：宽限期截止日 = 正常缴费截止日 + 6个月
PART 03年费标准、逾期缴费与专利恢复
根据MyIPO目前公布的现行收费标准，马来西亚专利年费按照授权后的年度逐步增加。
1. 年费标准
2. 逾期缴费
如果未在正常截止日前缴纳年费，可以在6个月宽限期内补缴。
根据MyIPO现行收费表，逾期缴纳年费所需支付的附加费为：相关年度年费的100%。
也就是说，宽限期内的缴费总额原则上为：当年年费 + 相当于当年年费100%的附加费。
例如，发明专利第3年年费为RM360，如进入宽限期后补缴，共需支付RM720。
3. 专利恢复
如果在6个月宽限期届满后仍未缴纳年费，专利将因未缴费而失效，相关失效通知将在MyIPO官方公报（Official Journal）中公布。若需办理专利恢复，需根据具体情况确定。鉴于马来西亚专利局对恢复申请审查严格，建议企业建立完善的年费管理和监控机制，确保按时缴费，从而有效避免因未缴费导致专利失效的风险。
PART 04 查询专利状态与年费相关信息
1、登录马来西亚专利局官网：
https://www.myipo.gov.my/en/home/，点击PATENT。
2、点击首页PATENT下的“Search Patent”。
3、进入页面后，点击“IP ONLINE”，“IP Search”。
4、在该页面的“Patent”下，点击“Search”，在“Case Number(s)”中输入申请号/专利号后，可以查询到具体案件的相关法律状态和应缴纳年费信息。
PART 05 注意事项
1. 准确区分申请日和授权日
这是马来西亚专利年费管理中最容易混淆的问题之一。
申请日决定专利的保护期限；授权日决定年费年度及缴费时间。
因此，不能简单地按照申请日推算年费，也不能自授权日起计算保护期限。
2. 准确记录首次年费期限
马来西亚发明专利首笔缴纳的是授权后第2年年费，一般于授权满1周年时到期。
获得授权后，应及时将该日期纳入年费管理系统。
3. 不要依赖单一提醒渠道
建议企业或专利权人自行建立年费期限数据库，或者委托专业代理机构管理，并设置多级提醒，以降低遗漏缴费的风险。
4. 尽量避免进入宽限期
虽然马来西亚提供6个月的宽限期，但进入宽限期后需要缴纳相当于当年年费100%的附加费，会明显增加维护成本。
5. 妥善保存缴费凭证
完成缴费后，应妥善保存电子收据、付款确认及其他缴费记录，并定期核对专利登记状态。
PART 06 总结
马来西亚专利的年费制度总体较为明确，但在实际管理中需要特别注意申请日与授权日采用不同计算规则：
专利保护期限自申请日起计算，而年费则依据授权日确定缴费年度。
对于发明专利，首笔为授权后第2年年费，通常在授权满1周年时到期；逾期后设有6个月宽限期，但需要支付相当于相关年度年费100%的附加费。如果宽限期届满仍未缴费，专利可能失效，而恢复程序还需满足法定期限和恢复理由等要求。
因此，建立准确、稳定的年费期限管理机制，及时完成缴费并妥善保存相关记录，是维持马来西亚专利持续有效的重要保障。
我司可代为办理马来西亚专利年费的维护和缴纳。如有需要，可直接发送邮件至：[email protected]，我司将为您提供专业、高效的年费代缴服务。
关键词：马来西亚专利年费、马来西亚发明专利、专利恢复、MyIPO、年费缴纳期限
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