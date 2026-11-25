私達の事務所では、毎年、中国の大学で法律を学ぶ中国 人の学生さんを短期研修生として受け入れていますが、今 年は上海オフィスでも、日本の法科大学院で勉強する学生 さん数名を、研修生として迎えました。短い研修期間です が、日本や中国の法律に関する課題を出して、調査や検討 をしてもらったり、我々が中国の現場でどのような仕事を しているか説明したりして、日中間の法務に関与する弁護 士の日常を知ってもらうというものです。

研修生の皆さんにとっては、中国で見聞きするもの全て が新鮮に感じられるようで、嬉々として取り組んでもらえ ます。また日本の裁判制度と中国の裁判制度の違いや、中 国特有の制度についても、比較法の視点から見るとかなり 制度の違いがあるため、関心を持てるようです。

もっとも、今回、我々が日頃一緒に仕事をしている現地 の提携先法律事務所の新人中国弁護士のメンバーと研修生 の皆さんが交流してもらえたことは、若い法律家の卵達の 間での日中友好になったのではないかと感じました。上海 オフィスのメンバーも加わってランチを一緒にした際は、 仕事の話は殆どなく、自分の趣味の話や好きな日中の映画 の話、中国で初めて食べた珍しい食事の話、更にはお互い の大学の話など、話題は尽きないようで、お決まりの Wechat交換もしているようでした。

日中友好というと、国家間の大げさな話になりがちです が、今回のような若い人達の小さな交流や、お互いの親近 感の積み重ねが、異なる国の人達を理解する最も重要なき っかけになると改めて感じました。私自身、20年以上前に 北京留学した際、留学先の体育の先生に太極剣（拳ではあ りません）を連日習ううちに意気投合し、結局、先生ご夫 妻の自宅に下宿することになり、一気に中国愛が高まった のを思い出しました。今回の研修を切っ掛けに、日中の若 いメンバーには今後も交流を続けてもらえると嬉しいです。