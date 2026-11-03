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ARTICLE · 03 NOVEMBER 2026

Flere screeningssager – men ingen dansk tilpasning i lovprogrammet

Bech-Bruun
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Bech-Bruun

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EU's nye forordning om screening af udenlandske investeringer træder i kraft i januar 2028, men Danmark har endnu ikke varslet ændringer af den nationale investeringsscreeningslov. Med stigende antal screeningssager og nye krav til sektorer som strategiske råstoffer, dual-use-produkter og kritisk infrastruktur står virksomheder og investorer over for væsentlig usikkerhed om, hvornår og hvordan de danske regler vil blive tilpasset.

European UnionInternational Law
Thomas Gjøl-Trønning
Thomas Gjøl-Trønning
Caroline-Regitze Sosman
Caroline-Regitze Sosman
Oliver Qvist Feilberg
Oliver Qvist Feilberg

I denne nyhed gennemgår vi, hvilke ændringer EU’s nye krav kan medføre for Danmarks screeningsregler – fra omfattede investeringer til sagsbehandling og håndhævelse – og hvad virksomheder og investorer bør være opmærksomme på allerede nu.

Flere sager og nye EU-krav - men hvornår kommer den danske tilpasning?

Investeringsscreening får stadig større betydning for investeringer i Danmark, hvor antallet af ansøgninger om forhåndstilladelse er steget med cirka 41 procent det seneste år. I vores tidligere nyhed beskrev vi aftalen om blandt andet udenlandske investeringer i Grønland, som USA og Danmark indgik sammen med Naalakkersuisut.

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2026/2027 varsler et forslag til folketingsbeslutning om at indhente Folketingets samtykke til aftalen. Derimod nævner lovprogrammet ikke et forslag om at ændre den danske investeringsscreeningslov. Det er to forskellige spor: Beslutningsforslaget angår aftalen om Grønland, mens Danmark skal sikre, at landets egen screeningsmekanisme opfylder kravene i den nye EU-forordning om screening af udenlandske investeringer, som blev vedtaget den 17. juni 2026. Kontrasten er dog alligevel bemærkelsesværdig.

Når investeringsscreening får opmærksomhed i relation til Grønland, og de danske screeningssager samtidig stiger, hvornår kan vi så forvente en ændring af den danske investeringsscreeningslov?

EU-forordningen finder anvendelse fra den 17. januar 2028, og Danmark skal inden da sikre, at den nationale screeningsmekanisme opfylder kravene, og underrette Kommissionen om de vedtagne foranstaltninger. At et lovforslag ikke er nævnt i lovprogrammet, betyder ikke, at det ikke kan fremsættes senere. Usikkerheden om tidsplanen er dog vigtig for virksomheder, der skal planlægge, finansiere og gennemføre investeringer.

Flere sektorer bliver omfattet

I Danmark er der allerede krav til forhåndstilladelse til investeringer i sektorer som blandt andet forsvar, kritisk teknologi og kritisk infrastruktur. EU-forordningen fastlægger dog sit obligatoriske minimumsområde på en anden måde, og Danmark skal derfor afklare, om og hvornår de nationale regler skal udvides eller præciseres.

Et tydeligt eksempel er strategiske råstoffer. EU-forordningen kræver forhåndstilladelse til omfattede investeringer i virksomheder, der blandt andet efterforsker, udvinder eller forarbejder råstoffer på den relevante EU-liste. Strategiske råstoffer er ikke en selvstændig kategori blandt de særligt følsomme sektorer i den danske lov. Danmark skal sikre, at EU-kategorien omfattes af forhåndstilladelse. Grønlandsaftalen fremhæver også råstoffers sikkerhedspolitiske betydning, men det hører til et andet spor, da den danske investeringsscreeningslov ikke gælder for Grønland.

Afgrænsningen af dual-use-produkter, halvlederteknologi, kvanteteknologi og AI-teknologi samt kritisk infrastruktur skal også præciseres for at leve op til EU-kravene.

Koncerninterne omstruktureringer

Den nye EU-forordning undtager interne omstruktureringer, hvor målvirksomhedens reelle ejer ikke ændres. Undtagelsen forudsætter blandt andet, at ingen ny udenlandsk investor kommer til, og at eksisterende udenlandske investorer hverken får større ejerandele eller yderligere kontrolrettigheder. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis et nyt selskab etableret i et tredjeland indsættes i ejerkæden, uden at selskabet allerede indgik i de forudgående led.

Det adskiller sig fra de gældende danske regler. De indeholder ikke en generel undtagelse for koncerninterne overdragelser af ejerandele. En omstrukturering kan kræve forhåndstilladelse, hvis en udenlandsk enhed derved opnår direkte eller indirekte ejerskab på mindst 10 procent af en dansk virksomhed i en særligt følsom sektor.

Nye krav til sagsbehandling og håndhævelse

Danmark skal sikre, at den indledende gennemgang afsluttes senest 45 kalenderdage efter en fuldstændig indgivelse, og at myndighederne kan pålægge effektive, proportionale og afskrækkende sanktioner. De danske regler indeholder allerede faseopdelt sagsbehandling og mulighed for kontrol og påbud, men det er endnu uklart, om de opfylder alle kravene.

Hvad bør I gøre nu?

Virksomheder og investorer bør allerede nu gennemgå målvirksomhedens aktiviteter og ejerstruktur og afklare eventuelle anmeldelseskrav i de berørte lande. Det er særligt relevant, hvis I investerer i strategiske råstoffer, følsom teknologi og kritisk infrastruktur samt ved koncerninterne omstruktureringer. Screening bør indgå tidligt i transaktionens tidsplan og betingelser for gennemførelse.

For transaktioner i perioden frem mod den 17. januar 2028 bør I desuden undersøge overgangsreglerne. Som udgangspunkt finder den nye forordning ikke anvendelse på investeringer, der allerede er under screening eller er gennemført på denne dato.

Det afgørende bliver, hvilke danske regler I skal planlægge efter, og hvornår I får klarhed. Vi følger udviklingen tæt og rådgiver om FDI-screening ved danske, grønlandske og grænseoverskridende investeringer.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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