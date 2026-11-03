Εconomics Weekly Alert 39/2026

Τριμηνιαίοι Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: 2ο τρίμηνο 2026

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €142,7 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €127,9 εκ. για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2025.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €69,1 εκ. (+2,0%) και ανήλθαν στα €3.601,0 εκ. σε σύγκριση με €3.531,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €81,1 εκ. (+6,9%) και ανήλθαν στα €1.258,5 εκ. σε σύγκριση με €1.177,4 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €94,8 εκ. (+8,3%) και ανήλθαν στα €1.242,3 εκ. σε σύγκριση με €1.147,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €140,5 εκ. (+19,0%) και ανήλθαν στα €879,4 εκ. σε σύγκριση με €738,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €31,1 εκ. (-26,2%) και περιορίστηκαν στα €87,6 εκ. σε σύγκριση με €118,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €7,7 εκ. (-1,3%) και περιορίστηκαν στα €600,9 εκ. σε σύγκριση με €608,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις επίσης μειώθηκαν κατά €32,2 εκ. και περιορίστηκαν στα €108,5 εκ. σε σύγκριση με €140,8 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €12,2 εκ. (-4,8%) και περιορίστηκαν στα €242,5 εκ. σε σύγκριση με €254,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο μειώθηκε κατά €23,6 εκ. (-28,0%) και περιορίστηκε στα €60,7 εκ. σε σύγκριση με €84,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026 αυξήθηκαν κατά €84,0 εκ. (+2,3%) και ανήλθαν στα €3.743,7 εκ. σε σύγκριση με €3.659,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €77,2 εκ. (+5,3%) και ανήλθαν στα €1.540,9 εκ. σε σύγκριση με €1.463,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €39,0 εκ. (+4,0%) και ανήλθαν στα €1.004,9 εκ. σε σύγκριση με €965,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €72,9 εκ. (+20,2%) και ανήλθε στα €434,6 εκ. σε σύγκριση με €361,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο αυξήθηκε κατά €12,0 εκ. (+6,9%) και ανήλθε στα €184,9 εκ. σε σύγκριση με €172,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Αντιθέτως, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €99,4 εκ. (-24,2%) και περιορίστηκε στα €310,9 εκ. (€261,3 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €49,6 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €410,3 εκ. (€263,4 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €146,9 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €9,1 εκ. (-28,1%) και περιορίστηκαν στα €23,3 εκ. σε σύγκριση με €32,4 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν κατά €8,6 εκ. (-3,4%) και περιορίστηκαν στα €244,2 εκ. σε σύγκριση με €252,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Quarterly Fiscal Accounts of General Government: 2nd quarter 2026

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a deficit of €142,7 mn for the period of April-June 2026, as compared to a deficit of €127,9 mn that was recorded during the period of April-June 2025.

Revenue

During the period of April-June 2026, total revenue increased by €69,1 mn (+2,0%) and amounted to €3.601,0 mn, compared to €3.531,9 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, social contributions increased by €81,1 mn (+6,9%) and amounted to €1.258,5 mn, compared to €1.177,4 mn in the second quarter of 2025. Taxes on production and imports increased by €94,8 mn (+8,3%) and amounted to €1.242,3 mn, compared to €1.147,5 mn in the corresponding quarter of 2025, of which net VAT revenue increased by €140,5 mn (+19,0%) and amounted to €879,4 mn, compared to €738,9 mn in the corresponding quarter of 2025.

On the contrary, capital transfers decreased by €31,1 mn (-26,2%) and amounted to €87,6 mn, compared to €118,7 mn in the corresponding quarter of 2025. Revenue from taxes on income and wealth decreased by €7,7 mn (-1,3%) and amounted to €600,9 mn, compared to €608,6 mn in the corresponding quarter of 2025. Other current transfers decreased by €32,2 mn to €108,5 mn, from €140,8 mn in the second quarter of 2025. Revenue from the sale of goods and services decreased by €12,2 mn (-4,8%) to €242,5 mn, from €254,7 mn in the corresponding quarter of 2025. Property income receivable decreased by €23,6 mn (-28,0%) to €60,7 mn from €84,3 mn in the corresponding quarter of 2025.

Expenditure

During the period of April-June 2026, total expenditure increased by €84,0 mn (+2,3%) and amounted to €3.743,7 mn, from €3.659,8 mn in the corresponding period of 2025.

Specifically, social transfers increased by €77,2 mn (+5,3%) and amounted to €1.540,9 mn, compared to €1.463,7 mn in the second quarter of 2025. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €39,0 mn (+4,0%) and amounted to €1.004,9 mn, compared to €965,9 mn in the corresponding quarter of 2025. Intermediate consumption increased by €72,9 mn (+20,2%) and amounted to €434,6 mn, compared to €361,7 mn in the corresponding quarter of 2025. Property income payable increased by €12,0 mn (+6,9%) and amounted to €184,9 mn, compared to €172,9 mn in the corresponding quarter of 2025.

On the contrary, the capital account decreased by €99,4 mn (-24,2%) and amounted to €310,9 mn (€261,3 mn capital formation and €49,6 mn capital transfers), compared to €410,3 mn (€263,4 mn capital formation and €146,9 mn capital transfers) in the corresponding quarter of 2025. Subsidies decreased by €9,1 mn (-28,1%) to €23,3 mn, from €32,4 mn in the second quarter of 2025. Other current expenditure decreased by €8,6 mn (-3,4%) and amounted to €244,2 mn, compared to €252,9 mn in the corresponding quarter of 2025.

Source: Cystat

--

Υπουργικό: Έγκριση αναθεώρησης πλαισίου εγγραφής εταιρειών ξένων συμφερόντων - Υποχρεωτική η υποβολή ετήσιας έκθεσης απασχόλησης

Tην αναθεώρηση του πλαισίου εγγραφής εταιρειών ξένων συμφερόντων ενέκρινε την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανού, στην πλατφόρμα Χ, η απόφαση «ενισχύει τον έλεγχο συμμόρφωσης και τη λογοδοσία, με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων που έχουν ουσιαστική παρουσία και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την Κύπρο».

Όπως σημειώνει ο κ. Δαμιανός, στο επίκεντρο του αναθεωρημένου πλαισίου βρίσκεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της προέλευσης του κεφαλαίου τους.

Συγκεκριμένα, το Μητρώο μετονομάζεται σε «Μητρώο Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων», ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συστηματικό έλεγχο συμμόρφωσης και στην έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων μη τήρησης των υποχρεώσεων.

Προσθέτει ότι οι έλεγχοι για την αναλογία απασχόλησης 70%–30% θα διενεργούνται επτά έτη μετά την εγγραφή, ενώ θεσπίζεται σαφής μηχανισμός διαγραφής για εταιρείες που δεν ανταποκρίνονται στις καθορισμένες υποχρεώσεις τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθίσταται επίσης υποχρεωτική η υποβολή ετήσιας έκθεσης απασχόλησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου, το νέο πλαίσιο στηρίζει επιχειρήσεις με ουσιαστική παρουσία, αναπτυξιακή προοπτική και πραγματική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία, με σαφείς διαδικασίες, εποπτεία και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις διατήρησης της εγγραφής όταν οι τελικοί δικαιούχοι αποκτούν κυπριακή ή άλλη ευρωπαϊκή υπηκοότητα.

Η απόφαση αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναθεώρησης της Στρατηγικής Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε χθες το πρώτο εργαστήριο διαβούλευσης με την επιχειρηματική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ η διαβούλευση συνεχίζεται στις 29 Οκτωβρίου με δεύτερο εργαστήριο, καταλήγει ο κ. Δαμιανός.

Πηγή: InBusinessopens in a new tab

--

Cabinet approves revision of Registration Framework for foreign-interest companies – Annual Employment Report to become mandatory

The Council of Ministers on Tuesday approved a revision of the registration framework for foreign-interest companies, following a proposal by the Ministry of Energy, Commerce and Industry.

According to a post by Minister of Energy, Commerce and Industry Michalis Damianou on the social media platform X, the decision “strengthens compliance monitoring and accountability, with the aim of attracting businesses that have a substantive presence and generate added value for Cyprus”.

As Mr Damianou notes, the revised framework focuses on the actual economic activity of businesses, regardless of the origin of their capital.

Specifically, the Register will be renamed the “Business Facilitation Centre Register”, with particular emphasis placed on systematic compliance checks and the timely addressing of cases where companies fail to meet their obligations.

He added that checks on the 70%–30% employment ratio will be carried out seven years after registration, while a clear deregistration mechanism will be introduced for companies that fail to meet their prescribed obligations.

Furthermore, as of 1 January 2027, the submission of an annual employment report will become mandatory, strengthening transparency and effective monitoring.

According to the Minister, the new framework supports businesses with a substantive presence, growth prospects and a genuine contribution to the Cypriot economy. It provides for clear procedures, supervision and effective enforcement of the applicable obligations. At the same time, it clarifies the conditions under which companies may retain their registration when their ultimate beneficial owners acquire Cypriot or other EU citizenship.

The decision forms part of the broader revision of the Strategy for Attracting Businesses and Talent, which is currently underway and is expected to be completed by December 2026.

In this context, the first consultation workshop with the business community and relevant stakeholders was held yesterday. The consultation process will continue on 29 October with a second workshop, Mr Damianou concluded.

Source: InBusinessopens in a new tab

--

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 2ο τρίμηνο 2026

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, εκτιμώνται στα €2.548, σε σύγκριση με €2.475 το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,0%. Οι εποχικά διορθωμένες μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 0,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 εκτιμώνται στα €2.708 και των γυναικών στα €2.345. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 2,1% και 4,1% αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων (41,4%) καταγράφεται στην κατηγορία ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών €1.500–€2.999. Η κατανομή διαφοροποιείται ανά υπηκοότητα, καθώς οι Κύπριοι συγκεντρώνονται κυρίως στην κατηγορία €1.500–€2.999 (45,5%), ενώ στους μη-Κύπριους παρατηρείται υψηλότερη συγκέντρωση στην κατηγορία κάτω των €1.500 (46,3%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Average monthly earnings of employees: 2nd quarter 2026

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the second quarter of 2026, amounted to €2.548 compared to €2.475 during the second quarter of 2025, recording an increase of 3,0%. For the second quarter of 2026, there is an increase in seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to the first quarter of 2026, of 0,6%.

The average gross monthly earnings of male employees during the second quarter of 2026 are estimated at €2.708 and of female employees at €2.345. Compared to the second quarter of 2025, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 2,1% and 4,1% respectively.

The largest proportion of employees (41,4%) is recorded in the gross monthly earnings category of €1.500 €2.999. The distribution varies by nationality, with Cypriots being concentrated mainly in the €1.500 €2.999 category (45,5%), while non-Cypriots show a higher concentration in the category below €1.500 (46,3%).

Source: Cystat

--

Πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Σεπτέμβριος 2026

Κατά τον Σεπτέμβριο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 146.963 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 1,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025. Αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (1,4%), καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου (12,1%), ασφάλτου (5,1%), ελαφρού μαζούτ (1,6%) και βενζίνης (1,5%). Αντίθετα, πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-3,6%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (-6,0%) και πετρελαίου κίνησης (-1,4%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 1,7% στους 62.557 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026 σημείωσαν αύξηση 20,8%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (51,3%) και σε αεροπλάνα (1,9%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (21,4%) και βενζίνης (10,0%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026 μειώθηκαν κατά 16,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Sales and stocks of petroleum products: September 2026

In September 2026, the total sales of petroleum products amounted to 146.963 tonnes, recording a rise of 1,5% compared to September 2025. An increase was observed in the provisions of aviation kerosene (1,4%), as well as in the sales of liquified petroleum gases (12,1%), asphalt (5,1%), light fuel oil (1,6%) and motor gasoline (1,5%). On the contrary, a decrease was observed in the provisions of marine gasoil (-3,6%) and in the sales of heating gasoil (-6,0%) and road diesel (-1,4%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have increased by 1,7% to 62.557 tonnes.

The total sales of petroleum products in September 2026 compared to August 2026 recorded an increase of 20,8%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of marine gasoil (51,3%) and aviation kerosene (1,9%), as well as in the sales of road diesel (21,4%) and motor gasoline (10,0%). The total stocks of petroleum products at the end of September 2026 dropped by 16,2% compared to the end of the previous month.

During the period January – September 2026, the total sales of petroleum products increased by 0,7% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

--

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Αύγουστος 2026

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2026 έφθασε στις 90,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 1,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 2,5% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Αυξήσεις καταγράφηκαν στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+11,0%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+5,7%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,1%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+7,1%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+6,4%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-12,8%), παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-7,1%) και κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-4,8%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+11,5%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+5,5%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+5,0%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 είναι αυτές της ανάκτησης υλικών (-6,7%) και της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-6,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Production Index: August 2026

In August 2026, the Industrial Production Index reached 90,9 units (base 2021=100), recording a decrease of 1,3% compared to August 2025. For the period January – August 2026, the index recorded an increase of 1,2% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered a decrease of 2,5% compared to August 2025. Increases were observed in the sectors of mining and quarrying (+11,0%), water supply and materials recovery (+5,7%) and electricity supply (0,1%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to August 2025 were observed in the manufacturing of rubber and plastic products (+7,1%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+6,4%). The most significant negative changes were observed in the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-12,8%), the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-7,1%) and the manufacturing of other non-metallic mineral products (-4,8%).

Comparing the rates of change for the period January – August 2026 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+11,5%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+5,5%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+5,0%). The activities where the most significant negative changes in production were registered compared to the period January – August 2025 were those relating to materials recovery (-6,7%) and the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-6,2%).

Source: Cystat