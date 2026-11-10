Εconomics Weekly Alert 40/2026

Ανακοίνωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για την αναθεώρηση του πλαισίου εγγραφής Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 27 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, την αναθεώρηση του πλαισίου εγγραφής Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων. Η απόφαση ενισχύει τους ελέγχους συμμόρφωσης και τη λογοδοσία, με στόχο την προσέλκυση επιχειρήσεων με ουσιαστική παρουσία και πραγματική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία.

Στο επίκεντρο του αναθεωρημένου πλαισίου βρίσκεται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της προέλευσης του κεφαλαίου τους, με έμφαση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Μητρώο μετονομάζεται σε «Μητρώο Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης. Θεσπίζεται σαφής μηχανισμός διαγραφής εταιρειών που δεν πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης με το κριτήριο αναλογίας απασχόλησης 70%–30% θα διενεργούνται επτά έτη μετά την ημερομηνία εγγραφής κάθε εταιρείας στο Μητρώο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τις ήδη εγγεγραμμένες εταιρείες. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή ετήσιας έκθεσης απασχόλησης.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο προβλέπει επίσης τη διατήρηση της εγγραφής και των σχετικών διευκολύνσεων για υφιστάμενο και πρόσθετο προσωπικό όταν οι τελικοί δικαιούχοι αποκτούν κυπριακή ή άλλη ευρωπαϊκή υπηκοότητα, εφόσον η εταιρεία δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους τομείς και εξακολουθεί να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η απόφαση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αναθεώρησης της Στρατηγικής Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο που θα υποβάλλονται από 1 Δεκεμβρίου και εφεξής θα εξετάζονται βάσει του αναθεωρημένου πλαισίου. Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό που παρατίθεται.

Πηγή: Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ) - Gov.cyopens in a new tab

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Announcement from the Business Support Center regarding the revision of the Registration Framework for Companies with Foreign Interests

On October the 27th, 2026, following a proposal from the Ministry of Energy, Trade, and Industry, the Council of Ministers approved the revision of the framework for the registration of Companies with Foreign Interests. The decision strengthens compliance controls and accountability, with the aim of attracting businesses with a substantial presence and a genuine contribution to the Cypriot economy.

At the heart of the revised framework is the actual economic activity of businesses, regardless of the origin of their capital, with an emphasis on high-value-added sectors. In this context, the Register is renamed the “Business Service Center Register.”

Particular emphasis is placed on effective monitoring of compliance. A clear mechanism is established for removing companies that do not meet the specified criteria or fail to fulfill their obligations. Compliance checks regarding the 70%–30% employment ratio criterion will be conducted seven years after each company’s date of registration in the Registry. This provision also applies to companies already registered. At the same time, starting on the 1st of January, 2027, the submission of an annual employment report will become mandatory.

The revised framework also provides for the retention of registration and related benefits for existing and additional staff when the ultimate beneficiaries acquire Cypriot or other European citizenship, provided that the company operates in eligible sectors and continues to meet the required conditions.

This decision is part of a broader effort to revise the Strategy for Attracting Businesses and Talent, which is currently underway and is expected to be completed by December 2026.

Applications for registration in the Registry submitted on or after the 1st of December will be reviewed based on the revised framework. For more information, please refer to the attached Guide.

Source: Business Support Center (BSC) - Gov.cyopens in a new tab

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Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Σεπτέμβριος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 έφτασε στις 130,5 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 6,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση σε όλους τους υπόλοιπους τομείς και συγκεκριμένα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,5%, στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,7% και στη μεταποίηση κατά 0,2%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 21,1%, παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 10,3%, μεταποίηση 2,4% και μεταλλεία και λατομεία 0,8%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (13,0%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (5,6%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,2%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (4,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,9%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Index of Industrial Output Prices: September 2026

The Index of Industrial Output Prices for September 2026 reached 130,5 units (base 2021=100), recording an increase of 2,3% compared to August 2026. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 6,2%. For the period January-September 2026, the index showed an increase of 2,1% compared to the corresponding period of 2025.

In September 2026 compared to August 2026, the index remained stable in mining and quarrying, while it showed an increase in all other sectors and specifically in electricity supply by 10,5%, in water supply and materials recovery by 1,7% and in manufacturing by 0,2%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: electricity supply 21,1%, water supply and materials recovery 10,3%, manufacturing 2,4% and mining and quarrying 0,8%.

By division of economic activity in manufacturing, in September 2026 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (13,0%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (5,6%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (5,2%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (4,5%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,9%).

Source: Cystat

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Έσοδα από τον τουρισμό: Αύγουστος 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν σε €562,0 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 3,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€581,8 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.319,8 εκ. σε σύγκριση με €2.472,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 6,2%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Αύγουστο 2026 ανήλθε σε €965,81 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 (€966,41).

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 30,5% του συνόλου των τουριστών τον Αύγουστο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €104,13 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινoί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 23,3% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €178,44. Οι Πολωνοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,3%) ξόδεψαν €92,40 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Revenue from tourism: August 2026

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €562,0 mn in August 2026, recording a decrease of 3,4% compared to the corresponding month of the previous year (€581,8 mn).

For the period of January – August 2026, revenue from tourism is estimated at €2.319,8 mn compared to €2.472,9 mn in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 6,2%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €965,81 in August 2026, remaining at the same level as in August 2025 (€966,41).

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 30,5% of the total tourists in August 2026) spent on average €104,13 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 23,3% of the total tourists) spent on average €178,44. Tourists from Poland (the third largest market with 6,3%) spent on average €92,40 per day.

Source: Cystat

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Υπολογισμός Επιτοκίου Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 314A του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154, υπολόγισε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου, το επιτόκιο αναφοράς στο 11,60%.

Σύμφωνα με το άρθρο, πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή οποιουδήποτε δανείου, κατά την παροχή ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής, κατά την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, λαμβάνει, εισπράττει, χρεώνει, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον οικονομικό όφελος ή περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το επιτόκιο αναφοράς, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρουopens in a new tab

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Reference interest rate, as calculated by the Central Bank of Cyprus, in accordance with article 314A of the Cyprus Criminal Code, Cap.154

Τhe Central Bank of Cyprus, exercising its powers under article 314A of the Cyprus Criminal Code, Cap.154, and in accordance with the provisions of the said article, determines the reference interest rate to be 11,60%.

According to the aforementioned article, “a person who, when providing any loan, when providing or extending the payment term, when renewing or discounting a loan, receives, collects, charges, stipulates or takes for his own benefit or on behalf of a third party financial benefit or property benefits which exceed the reference interest rate, commits an offense and, in case of conviction, is liable to a term of imprisonment not exceeding five (5) years or a fine not exceeding thirty thousand euros (€30.000) or both penalties.

Source: Central Bank of Cyprusopens in a new tab

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Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει την έκδοση Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί (ΤΧΛ), στην οποία παρατίθενται συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατά τομέα της οικονομίας για το τρίμηνο αναφοράς που λήγει τον Ιούνιο 2026.

Οι πίνακες που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για τους πιο κάτω τομείς:

Κάτοικοι Κύπρου (σύνολο τομέων) Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Επενδυτικοί οργανισμοί Λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί Ασφαλιστικές εταιρείες Συνταξιοδοτικά ταμεία Γενική κυβέρνηση Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα Κάτοικοι εξωτερικού

Η έκδοση ΤΧΛ είναι διαθέσιμη στα Ελληνικάopens in a new tab και στα Αγγλικάopens in a new tab.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρουopens in a new tab

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Quarterly Financial Accounts

The Central Bank of Cyprus has released the publication Quarterly Financial Accounts (QFA) which provides aggregated data on the financial assets and liabilities by economic sector for the reference quarter ending June 2026.

The QFA comprises tables displaying the aggregated financial assets and liabilities for each of the following sectors:

Domestic residents (all sectors) Non-financial corporations Monetary financial institutions Investment funds Other financial institutions Insurance corporations Pension funds General government Households and non-profit institutions Rest of the world residents

The QFA publication is available in Englishopens in a new tab and Greekopens in a new tab.

Source: Central Bank of Cyprusopens in a new tab

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Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Σεπτέμβριος 2026

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2026 κατά 10,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: September 2026

The Turnover Value Index of Retail Trade for September 2026 increased by 10,4% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 7,7% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

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Ετήσιοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί (Ισολογισμοί) κατά θεσμικό τομέα: 2025

Σύνολο της Οικονομίας

Το ενεργητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 στα €795.128,8 εκ. από τα οποία το 50,4% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, το 17,9% αφορά μετρητά και καταθέσεις και το 17,6% αφορά δάνεια.

Το παθητικό για το σύνολο της οικονομίας σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 στα €826.448,6 εκ. από τα οποία το 51,9% αφορά συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, το 23,4% αφορά δάνεια και το 12,6% αφορά μετρητά και καταθέσεις.

Νοικοκυριά και Μη Χρηματοοικονομικές Εταιρείες

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 στα €62.567,7 εκ. από τα οποία το 53,8% αφορά μετρητά, το 0,8% αφορά δάνεια, το 2,6% αφορά χρεόγραφα, και το 25,0% μετοχές. Το ύψος των δανείων του τομέα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 στα €19.888,8 εκ. με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται στο 51,9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €75.855,1 εκ. με αναλογία 24,1% σε μετρητά και καταθέσεις, 5,5% σε δάνεια, 1,0% σε χρεόγραφα, 37,0% σε μετοχές και 31,9% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το ύψος των δανείων του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στα €41.618,1 εκ. με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 108,6% του ΑΕΠ.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Annual Financial Accounts (Stocks) by institutional sector: 2025

Total Economy

The total assets of the economy in financial instruments amounted to €795.128,8 mn at the end of December 2025, of which 50,4% relates to equities and shares, 17,9% to currency and deposits and 17,6% to loans.

The total liabilities of the economy in financial instruments amounted to €826.448,6 mn at the end of December 2025, of which 51,9% relates to equities and shares, 23,4% to loans and 12,6% to currency and deposits.

Households and Non-financial Corporations

The assets of households in financial instruments amounted to €62.567,7 mn at the end of December 2025, of which 53,8% consists of currency and deposits, 0,8% in loans, 2,6% in debt securities and 25,0% in equities. The amount of loans for this sector reached 19.888,8 mn, at the end of December 2025, with a debt-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio of 51,9%.

The corresponding assets of non-financial corporations amounted to €75.855,1 mn, with 24,1% in cash and deposits, 5,5% in loans, 1,0% in debt securities, 37,0% in equities and 31,9% in other financial instruments. The amount of loans for this sector at the end of December 2025 reached €41.618,1 mn, with a debt-to-GDP ratio of 108,6%.

Source: Cystat

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Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2026

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.609,7 εκ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1.167,6 εκ. (3,0% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2025.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €12.091,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €737,9 εκ. ή 6,5% σε σύγκριση με τα €11.353,9 εκ. που καταγράφηκαν κατά την αντίστοιχη περιόδου του 2025.

Η αύξηση των συνολικών εσόδων προήλθε κυρίως από την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο, τα οποία ανήλθαν στα €3.337,0 εκ, αυξημένα κατά €442,2 εκ. (+15,3 %) σε σύγκριση με €2.894,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα οι κοινωνικές εισφορές κατέγραψαν αύξηση €235,0 εκ. (+6,6%) και ανήλθαν στα €3.778,0 εκ. σε σύγκριση με €3.543,0 εκ. το 2025. Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση των φόρων επί της παραγωγής και των εισαγωγών, οι οποίοι ανήλθαν στα €3.766,0 εκ. αυξημένοι κατά €251,5 εκ. (+7,2%) σε σύγκριση με €3.514,5 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), μετά την αφαίρεση των επιστροφών, ανήλθαν σε €2.638,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση €293,1 εκ. (+12,5%) σε σχέση με τα €2.345,5 εκ. που είχαν καταγραφεί το 2025.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν σε €96,7 εκ. από €171,3 εκ. το 2025, καταγράφοντας μείωση €74,6 εκ.. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €7,6 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €743,5 εκ. σε σύγκριση με €751,1 εκ. το 2025. Επιπρόσθετα, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα περιορίστηκαν σε €92,4 εκ. μειωμένοι κατά €37,0 εκ. (-28,6%) έναντι €129,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €71,6εκ. (-20,5%) και περιορίστηκαν στα €278,2 εκ. σε σύγκριση με €349,8 εκ. το 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε €10.482,1 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση €295,9 εκ. ή 2,9% σε σύγκριση με τα €10.186,2 εκ. που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €114,3 εκ. (+11,0%) και ανήλθε στα €1.158,0 εκ. σε σύγκριση με €1.043,7 εκ. το 2025. Οι απολαβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αυξήθηκαν κατά €108,3 εκ. (+3,8%) φθάνοντας τα €2.987,8 εκ. σε σύγκριση με €2.879,5 εκ. το 2025. Παράλληλα, οι κοινωνικές παροχές κατέγραψαν αύξηση €199,6 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €4.268,9 εκ. σε σύγκριση με €4.069,3 εκ. το 2025. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €8,7 εκ. (+2,6%) και ανήλθαν στα €340,7 εκ. σε σύγκριση με €332,0 εκ. το 2025, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €68,7 εκ. (+10,6%) και ανήλθαν στα €714,7 εκ. σε σύγκριση με €646,0 εκ. το προηγούμενο έτος.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις δαπάνες του λογαριασμού κεφαλαίου, οι οποίες περιορίστηκαν σε €936,2 εκ. από €1.126,1 εκ. το 2025, σημειώνοντας μείωση €189,9 εκ. (-16,9%). Ειδικότερα, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €94,1 εκ. (-12,1%) και περιορίστηκαν στα €686,4 εκ. σε σύγκριση με €780,5 εκ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €95,8 εκ. (-27,7%) και περιορίστηκαν στα €249,8 εκ. σε σύγκριση με €345,6 εκ. το 2025. Επιπλέον, οι επιδοτήσεις περιορίστηκαν στα €75,8 εκ. σε σύγκριση με €89,7 εκ. το 2025, παρουσιάζοντας μείωση €13,9 εκ. (-15,5%).

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Fiscal Accounts of General Government: January-September 2026

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €1.609,7 mn (4,0% of GDP) for the period of January-September 2026, as compared to a surplus of €1.167,6 mn (3,0% of GDP) that was recorded during the period of January- September 2025.

Revenue

Total General Government revenue for the period January- September 2026, amounted to €12.091,8 mn, recording an increase of €737,9 mn or 6,5%, compared to €11.353,9 mn during the corresponding period of 2025.

The increase in total revenue was mainly driven by higher taxes on income and wealth, which reached €3.337,0 mn, increased by €442,2 mn (+15,3 %), compared to €2.894,8 mn in 2025. At the same time, social contributions increased by €235,0 mn (+6,6%) and amounted to €3.778,0 compared to €3.543,0 mn in 2025. A significant increase was also recorded in taxes on production and imports, which amounted to €3.766,0 mn, increased by €251,5 mn (+7,2%) compared to €3.514,5 mn in 2025. In particular, net Value added Tax (VAT) revenue, after the deduction of refunds, reached €2.638,6 mn, representing an increase of €293,1 mn (+12,5%) compared with €2.345,5 mn in 2025.

On the contrary, capital transfers decreased by €74,6 mn to €96,7 mn, from €171,3 mn in 2025. Revenue from the sale of goods and services decreased by €7,6 mn (-1,0%) to €743,5 mn, compared with €751,1 mn in 2025. Furthermore, property income decreased by €37,0 mn (-28,6%) to €92,4 mn, from €129,4 mn in 2025. Current transfers also decreased by €71,6mn (-20,5%) to €278,2 mn, from €349,8 mn during the corresponding period of the previous year.

Expenditure

Total General Government expenditure for the period January-September 2026 amounted to €10.482,1 million, recording an increase of €295,9 million, or 2,9%, compared with €10.186,2 million during the corresponding period of 2025.

More specifically, intermediate consumption increased by €114,3 mn (+11,0%) and amounted to €1.158,0 mn, compared to €1.043,7 mn in the corresponding period of 2025. Compensation of employees, including imputed social contributions and pensions of civil servants, increased by €108,3 mn (+3,8%) to €2.987,8 mn, from €2.879,5 mn in 2025. At the same time, social benefits recorded an increase of €199,6 mn (+4,9%) reaching €4.268,9 mn, compared with €4.069,3 mn during the same period of the previous year. Interest payable also increased by €8,7 mn (+2,6%) and amounted to €340,7 mn, compared to €332,0 mn in 2025, while current transfers increased by €68,7 mn (+10,6%) €714,7 mn, compared with €646,0 mn in 2025.

In contrast, expenditure under the capital account declined significantly, falling to €936,2 mn, from €1.126,1 mn in the corresponding period of 2025, representing a decrease of €189,9 mn (-16,9%). In particular, gross fixed capital formation decreased by €94,1 mn (-12,1%) to €686,4 mn, from €780,5 mn in 2025 and other capital expenditure decreased by €95,8 mn (-27,7%) to €249,8 mn, from €345,6 mn in the previous year. Furthermore, subsidies declined by €13,9 mn (-15,5%) amounting to €75,8 mn, from €89,7 mn during the corresponding period of 2025.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

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Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Οκτώβριος 2026

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε 7.790 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2026 μειώθηκε στα 10.711 άτομα, σε σύγκριση με 10.741 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, καταγράφηκε αύξηση κατά 691 άτομα ή 9,7%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων και των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Registered unemployed: October 2026

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of October 2026, reached 7.790 persons. Based on the seasonally adjusted data, which reflect the trend in unemployment, the number of registered unemployed persons decreased to 10.711 in October 2026, compared with 10.741 in the previous month.

Compared with October 2025, the number of registered unemployed persons increased by 691 persons, or 9,7%. This increase is mainly attributed to the sectors of information and communication, administrative and support service activities and professional, scientific and technical activities.

Source: Cystat

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Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Αύγουστος 2026

Κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 121,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Αύγουστο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 109,0 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 12,5%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,2% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 10,1%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Industrial Turnover Index: August 2026

In August 2026, the Industrial Turnover Index reached 121,4 units (base 2021=100), recording an increase of 5,6% compared to August 2025. For the period January – August 2026, the index recorded an increase of 4,1% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for August 2026 reached 109,0 units, recording an increase of 3,7% compared to August 2025. Increases were also recorded in mining and quarrying (+12,5%), electricity supply (+10,2%) and water supply and materials recovery (+10,1%).

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Οκτώβριος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2026 αυξήθηκε κατά 1,16 μονάδες ή 1,12% και έφτασε στις 105,17 μονάδες, σε σύγκριση με 104,01 μονάδες τον Σεπτέμβριο 2026. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2026 διαμορφώθηκε στο 4,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (30,6%) και Ηλεκτρισμός και Νερό (13,6%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην οικονομική κατηγορία Βιομηχανικά Προϊόντα (-1,0%). Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην οικονομική κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα (3,9%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (13,7%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (10,8%) και Ένδυση και Υπόδηση (-9,3%).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (5,4%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,8%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,5%) και Μεταφορές (1,4%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Οκτώβριο του 2026 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,23), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,85) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,93), ενώ τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,61), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,56) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,37).

Τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Οκτώβριο του 2026 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2026 είχαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,30), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,28), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (0,23) και Μεταφορές (0,23).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,97), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,53).

Τα Λαχανικά (0,31) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Οκτωβρίου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η Αεροπορική Μεταφορά Επιβατών (-0,03).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Consumer Price Index (CPI): October 2026

The Consumer Price Index in October 2026 increased by 1,16 units or 1,12%, reaching 105,17 units compared with 104,01 in September 2026. Inflation in October 2026 stood at 4,4%.

For the period January – October 2026, the Consumer Price Index (CPI) recorded an increase of 2,5% compared to the corresponding period of the previous year.

The largest increases compared with October 2025 were recorded in the economic categories Petroleum Products (30,6%) and Electricity and Water (13,6%), while a decrease was observed in Industrial Goods (-1,0%). Compared with September 2026, the largest increase was recorded in the economic category Agricultural Goods (3,9%).

Analysis of Percentage Changes

Compared with October 2025, the largest changes were observed in the categories Transport (13,7%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (10,8%) and Clothing and Footwear (-9,3%).

In relation to September 2026, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (5,4%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (1,8%), Food and Non-Alcoholic Beverages (1,5%) and Transport (1,4%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive contributions to the change in the CPI of October 2026 compared with October 2025 were recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (3,23), Recreation, Sports and Culture (2,85) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (1,93), while the largest negative contributions were observed in the categories Health (-2,61), Information and Communication (-1,56) and Clothing and Footwear (-1,37).

The largest positive contributions to the change in the CPI in October 2026 compared with September 2026 were recorded in the categories Clothing and Footwear (0,30), Food and Non-Alcoholic Beverages (0,28), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (0,23) and Transport (0,23).

The largest positive contribution to the change in the CPI of October 2026 compared with October 2025 was attributed to Recreational Services (2,97), while the largest negative contribution was attributed to Mobile Communication Services (-1,53).

Vegetables (0,31) had the largest positive contribution to the change in the CPI of October 2026 compared with September 2026, while Passenger Transport by Air (-0,03) had the largest negative contribution.

Source: Cystat