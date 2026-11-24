Los sindicatos forman parte del entorno de las relaciones laborales en Colombia y agrupan aproximadamente al 4% de los trabajadores colombianos, quienes ejercen su derecho de asociación sindical para representar y promover sus intereses colectivos en el ámbito laboral. En este contexto, resulta importante conocer figuras propias del derecho colectivo del trabajo, como la negociación colectiva, los fueros circunstancial y sindical y, por supuesto, la convención colectiva de trabajo.

A continuación, nos centraremos en la convención colectiva de trabajo, explicando en qué consiste, cuáles son sus principales características y en qué se diferencia de otras figuras, como el pacto colectivo.

¿Qué es la convención colectiva del trabajo?

El artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo señala que “Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”.

En otras palabras, es una herramienta que permite a trabajadores y empleadores establecer y mantener acuerdos con respecto a sus condiciones laborales en un tiempo determinado.

¿A quiénes aplica la convención colectiva?

De conformidad con el artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), cuando el sindicato que celebra la convención colectiva agrupa a trabajadores que no exceden de la tercera parte del total de trabajadores de la empresa, sus disposiciones se aplican únicamente a los afiliados a dicha organización sindical, a quienes posteriormente se afilien a ella y a los trabajadores que se adhieran a la convención. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes acuerden expresamente extender sus beneficios a otros trabajadores.

Por su parte, el artículo 471 del CST establece que, cuando el sindicato que suscribe la convención colectiva agrupa a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, sus disposiciones se extienden a todos los trabajadores, independientemente de que se encuentren o no afiliados a la organización sindical, sin perjuicio de las exclusiones que legalmente resulten procedentes.

¿Cuáles son los elementos fundamentales de la convención colectiva?

En el artículo 468 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), se mencionan expresamente los factores que deben indicarse en la convención colectiva de forma adicional a las propias normas que se determinen. Dichos factores son:

Empresa, industria y oficios que compresa Lugar o lugares donde ha de regir Fecha en que entrará en vigor. Plazo de duración. Causas y modalidades de su prórroga. Su desahucio o denuncio. Responsabilidad que su incumplimiento entrañe.

Igualmente, se aclara en el artículo 469 que:

“La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositarán necesariamente en el Departamento Nacional de Trabajo (hoy Ministerio del Trabajo), a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes a su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto”.

¿Cuál es la diferencia entre el pacto colectivo y la convención colectiva?

El pacto colectivo de trabajo en Colombia es un acuerdo celebrado entre un empleador y sus trabajadores no sindicalizados, mediante el cual se establecen condiciones laborales y beneficios que pueden superar los mínimos previstos en la legislación. Esta figura se encuentra regulada por el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y sus disposiciones se aplican a los trabajadores que lo suscriban o se adhieran posteriormente.

Por su parte, la convención colectiva de trabajo es un acuerdo celebrado entre uno o varios empleadores y una o varias organizaciones sindicales, mediante el cual se regulan las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Así, la principal diferencia entre ambas figuras radica en los sujetos que intervienen en su celebración: mientras que en la convención colectiva la negociación se adelanta con una organización sindical, en el pacto colectivo participan directamente los trabajadores no sindicalizados.

Aunque ambas figuras tienen carácter vinculante, su celebración y aplicación están sujetas a reglas particulares. En efecto, de conformidad con el artículo 481 del CST, los empleadores no pueden celebrar ni prorrogar pactos colectivos cuando el sindicato o los sindicatos agrupen a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. En todo caso, la coexistencia de ambas figuras debe respetar el derecho de asociación y la libertad sindical, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia C-288 de 2024.

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