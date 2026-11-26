1. Nulidad parcial de la Resolución 3461 de 2025: decisión del Consejo de Estado

Mediante demanda de nulidad se solicitó la anulación de la Resolución 3461 de 2025 del Ministerio del Trabajo, que regula la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral, por considerar que excedió la potestad reglamentaria al extender su ámbito de aplicación a sujetos ajenos a las relaciones laborales subordinadas, imponer nuevas obligaciones a los empleadores sin suficiente justificación y desconocer los principios de proporcionalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y confianza legítima.

En ese sentido, Mediante sentencia del 1 de octubre de 2026, Radicado 11001-03-25-000-2025-00470-00 (2829-2025), el Consejo de Estado declaró la nulidad de las expresiones «contratantes», «contratistas» e «independientes» del artículo 2 de la Resolución 3461 de 2025. Asimismo, declaró la legalidad condicionada de la expresión «estudiantes», exclusivamente respecto de quienes realizan prácticas laborales en entidades públicas o empresas privadas como requisito para obtener su título académico. Negó las demás pretensiones, manteniendo la legalidad de las restantes disposiciones de la resolución.

Consideraciones de la decisión y nulidades declaradas

a) Extralimitación de la potestad reglamentaria y exclusión de contratistas, contratantes e independientes:

El Consejo de Estado recordó que la potestad reglamentaria de los ministerios está subordinada a la ley y no permite modificar su contenido material, sino desarrollar los aspectos necesarios para su aplicación.

Señaló que la Ley 1010 de 2006 circunscribió el régimen de prevención, corrección y sanción del acoso laboral a las relaciones laborales o legales y reglamentarias, excluyendo expresamente los contratos de prestación de servicios sin subordinación. Esta exclusión fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-960 de 2007, bajo el entendido de que la protección también cobija a quienes demuestren la existencia de una verdadera relación laboral. Asimismo, la Sala destacó que, durante el trámite legislativo, se descartó expresamente la inclusión de los contratistas para evitar desnaturalizar las relaciones contractuales no subordinadas.

Por ello, concluyó que el Ministerio del Trabajo excedió su potestad reglamentaria al incorporar a contratistas y contratantes dentro del ámbito de actuación de los Comités de Convivencia Laboral, pues extendía un mecanismo propio de las relaciones laborales a vínculos civiles y comerciales excluidos por el legislador.

La nulidad también comprendió a los trabajadores independientes, categoría caracterizada por la autonomía y ausencia de subordinación, que incluye tanto a quienes celebran contratos de prestación de servicios como a quienes desarrollan actividades económicas por cuenta propia. La Sala explicó que mantener esta expresión permitiría conservar, bajo una denominación más amplia, a los sujetos excluidos por la Ley 1010 de 2006.

Asimismo, precisó que el carácter preventivo de los Comités de Convivencia Laboral no autoriza a extender su competencia a relaciones no subordinadas, pues deben respetar el ámbito de aplicación establecido por el legislador.

Aclaró que la nulidad se circunscribe a las expresiones señaladas del artículo 2 y no se extiende a las restantes disposiciones de la resolución. También precisó que quienes, pese a celebrar contratos de prestación de servicios, obtengan la declaratoria de existencia de una relación laboral quedan amparados por el régimen de protección contra el acoso laboral.

b) Legalidad condicionada de la inclusión de estudiantes:

El Consejo de Estado consideró que la inclusión de los estudiantes no podía extenderse a quienes desarrollan actividades exclusivamente académicas, pues estas no están comprendidas en el régimen de prevención del acoso laboral. Sin embargo, distinguió a quienes realizan prácticas en entidades públicas o empresas privadas como requisito para obtener su título académico, por desarrollar actividades formativas en un entorno laboral.

Por ello, declaró la legalidad condicionada de la expresión «estudiantes», en el entendido de que comprende únicamente a quienes realizan dichas prácticas, aclarando que su inclusión en los mecanismos preventivos de los Comités de Convivencia Laboral no modifica la naturaleza jurídica de su vínculo ni implica reconocer automáticamente una relación laboral.

c) Situación de los trabajadores en misión de empresas de servicios temporales.

El Consejo de Estado consideró que la inclusión de los trabajadores en misión en los mecanismos preventivos de convivencia laboral es compatible con la Ley 1010 de 2006, pues mantienen una relación laboral con la empresa de servicios temporales, aunque presten sus servicios en la empresa usuaria.

En ese sentido, la Sala consideró válido que los trabajadores en misión presenten sus quejas por presunto acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa usuaria, es decir, aquella en la que efectivamente prestan sus servicios, conforme a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 3 de la Resolución 3461 de 2025.

d) Obligaciones relacionadas con la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral.

Frente al argumento de que la Resolución 3461 de 2025 impuso obligaciones no contempladas en el Decreto 1072 de 2015, el Consejo de Estado precisó que la resolución desarrolla el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, que establece el deber de adoptar mecanismos de prevención del acoso laboral y procedimientos internos, confidenciales, conciliatorios y efectivos, sin regular exhaustivamente la conformación, organización, funcionamiento, responsabilidades, límites y financiación de los comités, aspectos que pueden ser desarrollados por el Ministerio del Trabajo mediante su potestad reglamentaria.

En relación con la exigencia de conformar un comité de nivel central y otro adicional por cada centro de trabajo, consideró que esta medida guarda relación directa con la finalidad de prevenir el acoso laboral, pues la proximidad entre el comité y el lugar donde se desarrollan las relaciones laborales favorece la inmediatez, confidencialidad y eficacia del procedimiento preventivo.

e) Ausencia de falsa motivación y proporcionalidad en las nuevas obligaciones

El Consejo de Estado descartó el cargo de falsa motivación al considerar que la resolución contaba con fundamentos normativos, entre ellos la Ley 1010 de 2006 y el Convenio 190 de la OIT. Asimismo, precisó que la ausencia de estudios de impacto o soportes técnicos no constituye, por sí sola, falsa motivación, especialmente cuando no se acreditó que fueran legalmente exigibles ni que los fundamentos de la regulación fueran contrarios a la realidad.

En cuanto a la proporcionalidad, señaló que el demandante no demostró que las obligaciones fueran desproporcionadas ni acreditó sus costos económicos o la existencia de alternativas menos restrictivas. Destacó que los comités por centro de trabajo favorecen la atención efectiva de las quejas y que el plazo máximo de 65 días calendario busca garantizar la celeridad del procedimiento, cuyos términos no son acumulativos y deben definirse según las capacidades de cada comité.

f) Seguridad jurídica y confianza legítima.

El Consejo de Estado descartó que la derogatoria de las Resoluciones 652 y 1356 de 2012, sin establecer un régimen de transición, vulnerara los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pues no existe un derecho adquirido a mantener indefinidamente un determinado régimen normativo ni a conformar un único Comité de Convivencia Laboral por empresa.

Asimismo, señaló que el demandante no acreditó actuaciones de la Administración que generaran una expectativa legítima de permanencia de la regulación anterior, por lo que la ausencia de un régimen de transición no constituía un vicio de legalidad.

Decisión

En síntesis, de acuerdo con la parte resolutiva de la providencia:

Contratantes, contratistas e independientes : se anularon exclusivamente estas expresiones del artículo 2 de la Resolución 3461 de 2025, respecto del ámbito de actuación de los Comités de Convivencia Laboral.

: se anularon exclusivamente estas expresiones del artículo 2 de la Resolución 3461 de 2025, respecto del ámbito de actuación de los Comités de Convivencia Laboral. Estudiantes: la expresión del artículo 2 es legal únicamente en el entendido de que comprende a quienes realizan prácticas laborales como requisito para obtener su título académico, sin que su inclusión modifique la naturaleza jurídica de su vínculo.

la expresión del artículo 2 es legal únicamente en el entendido de que comprende a quienes realizan prácticas laborales como requisito para obtener su título académico, sin que su inclusión modifique la naturaleza jurídica de su vínculo. Trabajadores en misión: la Sala consideró compatible con la Ley 1010 de 2006 su inclusión en los mecanismos preventivos de la empresa usuaria.

la Sala consideró compatible con la Ley 1010 de 2006 su inclusión en los mecanismos preventivos de la empresa usuaria. Restantes disposiciones de la Resolución 3461 de 2025: el Consejo de Estado negó su nulidad al no prosperar los demás cargos formulados en la demanda.

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2. Consejo de Estado suspende provisionalmente la prohibición del período de prueba en los contratos de aprendizaje.

Mediante demanda de nulidad se solicitó la nulidad parcial del artículo 1 del Decreto 223 de 2026, que reglamentó las prácticas laborales y la vinculación de aprendices, en cuanto incorporó el artículo 2.2.6.3.3.26 al Decreto 1072 de 2015, mediante el cual se prohibió el período de prueba en los contratos de aprendizaje, atendiendo a su carácter especial y finalidad formativa. Asimismo, se solicitó la suspensión provisional de dicha disposición, por considerar que el Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria al introducir una prohibición contraria a la ley.

Al resolver la solicitud, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la disposición demandada, al advertir preliminarmente que el Gobierno nacional, en efecto, excedió su potestad reglamentaria al excluir de manera absoluta el período de prueba del contrato de aprendizaje.

La providencia aclaró que esta decisión no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la disposición, cuestión que deberá resolverse en la sentencia que ponga fin al proceso.

Decisión

a) Vigencia del artículo 88 del Código Sustantivo del Trabajo.

El Consejo de Estado recordó que el artículo 88 del CST establecía que los primeros tres meses del contrato de aprendizaje se presumían como período de prueba. Sin embargo, señaló que la Corte Constitucional, en la sentencia C-215 de 2007, consideró que dicha disposición podía entenderse derogada tácitamente por la Ley 789 de 2002, que reguló integralmente el contrato de aprendizaje.

En consecuencia, descartó preliminarmente que el artículo 88 continuara vigente y precisó que la Ley 2466 de 2025 tampoco reprodujo dicha regla, sin que ello resolviera la controversia sobre el posible exceso de la potestad reglamentaria.

b) Régimen jurídico del contrato de aprendizaje a partir de la Ley 2466 de 2025.

El Consejo de Estado explicó que el artículo 21 de la Ley 2466 de 2025 calificó el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial y a término fijo, sujeto a las normas sustantivas del CST, sin desconocer su finalidad formativa.

Al examinar los antecedentes legislativos, destacó que la reforma buscó recuperar la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje y sus garantías, manteniendo simultáneamente su carácter especial y su sujeción al CST.

En consecuencia, consideró que la especialidad del contrato no permite limitar la aplicación de las normas sustantivas laborales a aquellas compatibles con su finalidad formativa, ni faculta al Gobierno nacional para establecer excepciones adicionales a las previstas por el legislador.

c) Aplicación del período de prueba al contrato de aprendizaje.

El Consejo de Estado recordó que los artículos 76 a 80 del CST regulan el período de prueba y que, conforme al artículo 77, este debe estipularse por escrito. Por tanto, aclaró que el período de prueba no es obligatorio ni surge automáticamente con la celebración del contrato de trabajo, sino que depende del acuerdo de las partes, con sujeción a las condiciones y límites legales.

Al examinar el artículo 81 del CST, advirtió que la Ley 2466 de 2025 no estableció un período de prueba especial u obligatorio para los contratos de aprendizaje, pero tampoco excluyó la aplicación de las reglas generales de esta institución. En consecuencia, concluyó preliminarmente que el carácter especial del contrato de aprendizaje no impide, por sí solo, que las partes estipulen un período de prueba conforme a los artículos 76 a 80 del CST.

d) Exceso de la potestad reglamentaria al excluir el período de prueba.

Al confrontar la disposición demandada con el régimen legal, el Consejo de Estado consideró que el Gobierno no se limitó a desarrollar las particularidades del contrato de aprendizaje, sino que excluyó de manera absoluta la posibilidad de estipular un período de prueba, pese a que el artículo 81 del CST sometió esta modalidad contractual a las normas sustantivas laborales, sin establecer dicha excepción.

Asimismo, señaló que la finalidad formativa del contrato de aprendizaje no resulta necesariamente incompatible con el objeto del período de prueba, pues este permite al empleador apreciar las aptitudes del trabajador y a este valorar la conveniencia de las condiciones de trabajo. Para sustentar esta consideración, hizo referencia a la Recomendación 208 de 2023 de la OIT y al antiguo artículo 88 del CST, sin atribuir vigencia actual a este último.

Por lo anterior, concluyó que el Decreto 223 de 2026 convirtió una posibilidad reconocida por el régimen legal en una prohibición absoluta, restringiendo el alcance de las normas sustantivas laborales aplicables al contrato de aprendizaje. En consecuencia, encontró acreditado, en esta etapa preliminar, el exceso de la potestad reglamentaria y decretó la suspensión provisional de la disposición demandada, sin que ello implique prejuzgamiento sobre su legalidad definitiva.

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