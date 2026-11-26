El pasado miércoles 21 de octubre de 2026, el Dr. Fabio Humar participó como panelista en Hora 20 de Caracol Radio, donde se analizaron los efectos jurídicos y políticos del escándalo del Pacto de Valledupar y las presuntas ofertas a exparamilitares para declarar contra líderes políticos.

El Dr. Humar explicó que “un particular o un funcionario no está en la obligación de recaudar pruebas para presentar una denuncia”. En el caso de Angie Rodríguez, señaló que, en calidad de testigo, tendrá que decir qué vio, cómo lo vio y quién más lo vio.

A partir de ahí, la Fiscalía deberá empezar a recaudar las pruebas, un proceso que, advirtió, “se va a demorar eternidades, como todo en la justicia colombiana”.

También cuestionó que delincuentes condenados, como Salvatore Mancuso, sigan siendo considerados interlocutores válidos por la sociedad colombiana, pese al daño que causaron.

Lo invitamos a escuchar el programa completo y conocer en detalle el análisis del Dr. Humar y de los demás panelistas.