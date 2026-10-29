ARTICLE · 29 OCTOBER 2026
Inconstitucionalidad de la Tasa de Estadística al 3 %
Se declaró la inconstitucionalidad de los decretos que establecieron y prorrogaron la alícuota del 3 % de la Tasa de Estadística.
Se declaró la inconstitucionalidad de los decretos que establecieron y prorrogaron la alícuota del 3 % de la Tasa de Estadística.
El 30 de septiembre de 2026, en la causa “Industria Metalúrgica Sud Americana I.M.S.A.C.I. c/ EN-ARCA-DGA” (Expediente: CAF 22.954/2025), el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 6 declaró la inconstitucionalidad de los Decretos 901/2021 y 1140/2024, que establecieron y prorrogaron la alícuota del 3 % de la tasa de estadística.
Además, reconoció el derecho de la empresa actora a obtener la devolución de los importes abonados por encima de la alícuota del 0,5 %.
Asimismo, dispuso que los intereses se computen desde la interposición de la demanda y hasta el efectivo pago.
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