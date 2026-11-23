ARTICLE · 23 NOVEMBER 2026
Sector Update: Derecho Digital Y TMT | Nº 7 - Octubre 2026
Herbert Smith Freehills Kramer LLP
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This update explores recent developments in digital law and technology, media, and telecommunications (TMT) at international, European, and Spanish levels. Key topics include CJEU rulings on data protection claims, AEPD guidance on AI use in recruitment and data accuracy principles, the first AI-executed data breach notification, proposed EU Cloud and AI Development Act regulations, and Spain's draft Royal Decree on data centers.
Bienvenido al último número de nuestro update de derecho digital y TMT, donde encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector a nivel internacional, europeo y español. Junto a una breve narración de la novedad en cuestión, podrás encontrar, además, una sucinta valoración de su alcance legal. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
- Sentencia TJUE sobre coexistencia de una reclamación ante una autoridad de protección de datos y un proceso judicial
- La AEPD advierte sobre el uso de IA para cribar candidaturas en procesos de selección
- La AEPD aclara cómo aplicar los principios de exactitud y minimización del RGPD a los sistemas de IA
- La AEPD recibe la primera notificación de una brecha de datos ejecutada mediante un agente de IA
- Propuesta de Reglamento “Cloud and AI Development Act” en debate en el Consejo de la UE
- Proyecto de Real Decreto español sobre centros de datos
- Primera norma armonizada de apoyo a la aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial.
Lee el update completo, aquí.
Otros enlaces de interés
- Compilación íntegra: Guías de la AESIA para el cumplimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA) (ver en inglés)
- Alerta: España avanza en la implementación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (ver en inglés)
- Alerta: Ómnibus y Paquete Digital UE: una mirada (algo más) sosegada
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