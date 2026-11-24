AUSTRALIA / AUSTRALIEN

Greater consideration will be given to the applicant's personal circumstances in visa decisions

Effective October 31, 2026, the Australian government will take a stricter approach to denying or revoking visas on character grounds. Decision-makers will now place even greater emphasis on protecting Australian society and attach less importance to a person’s ties to Australia— including the impact of a refusal or cancellation on Australian businesses.

They will also consider a broader range of behaviors and relationships related to domestic and family violence, paying closer attention to the impact on victims and children.

The changes specifically identify hate crimes, hate speech, incitement to violence or racial strife, and certain serious drug and property offenses as significant concerns regarding character suitability. The government will also place greater emphasis on extremism, the dissemination of hate, compliance with immigration laws, a person’s deportability, and the use of visa conditions for risk management.

Die Berücksichtigung der Persönlichkeit bei Visumsentscheidungen wird verstärkt

Ab dem 31. Oktober 2026 wird die australische Regierung bei der Verweigerung oder Aufhebung von Visa aus charakterlichen Gründen strenger vorgehen. Die Entscheidungsträger werden dem Schutz der australischen Gesellschaft jetzt noch grösseres Gewicht beimessen und den Verbindungen einer Person zu Australien, einschliesslich der Auswirkungen einer Verweigerung oder Aufhebung auf australische Unternehmen, weniger Bedeutung beimessen.

Sie werden zudem ein breiteres Spektrum an Verhaltensweisen und Beziehungen im Zusammenhang mit häuslicher und familiärer Gewalt berücksichtigen und dabei den Auswirkungen auf Opfer und Kinder grössere Aufmerksamkeit schenken.

Die Änderungen benennen konkret Hassverbrechen, Hassrede, Anstiftung zu Gewalt oder rassistischer Unfrieden sowie bestimmte schwere Drogen- und Eigentumsdelikte als wesentliche Bedenken hinsichtlich der charakterlichen Eignung. Die Regierung wird zudem grösseren Wert auf Extremismus, die Verbreitung von Hass, die Einhaltung von Einwanderungsgesetzen, die Abführbarkeit einer Person sowie den Einsatz von Visabedingungen zur Risikosteuerung legen.

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