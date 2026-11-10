Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 10 NOVEMBER 2026

La validez formal de los contratos de cesión de uso de fotografías: ¿contractual o extracontractual?

Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Contributor
Gómez-Acebo & Pombo

Gómez-Acebo & Pombo

Gómez-Acebo & Pombo is an international law firm whose aim is to provide value to its clients...

View firm profile
Explore more from Gómez-Acebo & Pombo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aborda un conflicto entre un fotógrafo polaco y un distribuidor alemán sobre la validez formal de un contrato de cesión de derechos de autor...

European UnionInternational Law
Elisa Torralba
Elisa Torralba

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responde a la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, que tiene por objeto la interpretación del artículo 8.1 del Reglamento 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), y de los artículos 4 y 11 del Reglamento 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I).

En el caso, BT distribuye en Alemania, por Internet, accesorios para el automóvil, entre los que se incluyen alfombrillas. Para ilustrar sus anuncios de venta en línea, BT recurrió en varias ocasiones a un fotógrafo profesional establecido en Polonia (IU), a quien, mediante acuerdos verbales, encargó fotografías de sus productos.

Tras cada sesión, IU entregaba las fotografías en una memoria USB. En ningún momento celebraron un acuerdo escrito ni pactaron la cesión de los derechos de uso de las fotografías ni llegaron a acuerdo alguno sobre la ley aplicable a su relación. Posteriormente, IU publicó en eBay anuncios de venta de alfombrillas de automóvil acompañados de algunas de las fotografías que había tomado por encargo de BT.

Ante ello, BT interpuso una demanda en Alemania en la que afirmaba que, en virtud del Derecho alemán, IU le había cedido los derechos exclusivos de uso sobre las fotografías, derechos que después había vulnerado al ponerlas a disposición del público sin su consentimiento. Estimada la demanda en primera instancia, IU interpuso un recurso de apelación en el que alegaba que, según el Derecho polaco, el contrato de cesión entre BT e IU era nulo por defecto de forma, ya que debía haberse celebrado por escrito. Entendía que, de acuerdo con los artículos 4.2 («ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato») y 11 (sobre la ley aplicable a la validez formal) del Reglamento Roma I, el ordenamiento polaco regía esa cuestión, dado que tanto la celebración del contrato como las prestaciones que lo caracterizan (la realización de las fotografías y la posterior cesión de los derechos de uso) tuvieron lugar en un estudio fotográfico en Polonia. Frente a ello, BT sostenía que la ley rectora de la validez formal del contrato de cesión no viene determinada por el Reglamento Roma I, sino por el artículo 8 del Reglamento Roma II, según el cual la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclame la protección (lex loci protectionis). BT distinguía entre el acto que genera las obligaciones, que es una cuestión contractual, y el acto de disposición de los derechos reales, que es extracontractual. Entendía que, en el caso, el contrato de cesión se regía, en lo que se refiere a la disposición de los derechos, por el ordenamiento alemán (en cuanto Estado para cuyo territorio se reclama la protección), que no exige ningún requisito de forma.

El tribunal alemán solicita al TJUE que aclare si, en este contexto y a efectos de la aplicación de los Reglamentos Roma I y Roma II, la cuestión de la validez formal del contrato de cesión celebrado entre las partes se califica como materia contractual o como materia extracontractual (y, en consecuencia, si debe regirse por el Derecho alemán o por el polaco, cuestión a la que el TJUE no responde expresamente porque corresponde al juez nacional). El TJUE afirma que la acción ejercitada por el cesionario de derechos exclusivos de uso de obras protegidas por derechos de autor con el fin de exigir la responsabilidad de un demandado por haber utilizado dichas obras sin su consentimiento se refiere a una obligación extracontractual que, de acuerdo con el artículo 8.1 del Reglamento Roma II, se rige por la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección (lex loci protectionis). Sin embargo, la cuestión de la validez formal del contrato es autónoma y distinta de la responsabilidad delictual o cuasidelictual de la persona que presuntamente ha vulnerado esos derechos, por lo que no puede vincularse a la materia extracontractual y la ley que la rige debe determinarse con arreglo al Reglamento Roma I. Los requisitos de forma tienen como finalidad regular la manifestación de la voluntad de las partes de quedar vinculadas por una obligación jurídica libremente consentida, es decir, contractual. Esta calificación contractual de la cuestión de la validez formal garantiza al cedente y al cesionario que su contrato será válido y que la cesión será efectiva siempre que dicho contrato cumpla los requisitos de la ley aplicable con arreglo a las disposiciones del Reglamento Roma I, incluso cuando la violación de los derechos cedidos se produzca en varios Estados miembros y ello determine la aplicación de diversas leyes nacionales a la cuestión extracontractual. De esta manera, se brinda a las partes un grado de previsibilidad y de seguridad jurídica que no se alcanzaría si la validez formal del contrato de cesión se vinculase a la materia extracontractual.

Frente a la opinión de la Comisión, que entendía que el requisito de forma se refiere a la titularidad del derecho, cuestión distinta de la validez del contrato, y que, en consecuencia, debía vincularse a la materia real o a la de los derechos de autor, y no a la contractual, el TJUE concluye que la cuestión de la validez formal, aunque está estrechamente relacionada con la de la titularidad del cesionario, no se incardina en la esencia misma de los derechos de autor ni en sus características intrínsecas, ni tampoco en el derecho de propiedad sobre la obra protegida (a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la calificación de obra protegida, la atribución de la paternidad de la obra o el contenido y el alcance de la protección de los derechos de autor). Por eso, cuando se impugna la validez del contrato de cesión por incumplimiento de un requisito de forma, no se están impugnando aspectos reales o relativos a los derechos de autor, sino la existencia de una relación contractual entre el cesionario y el autor. El artículo 12 del Reglamento Roma I corrobora esta conclusión al establecer que la ley aplicable al contrato rige, en particular, las consecuencias de su nulidad. Así, la ley aplicable al contrato será la que determine si el cesionario en virtud de un contrato nulo por vicio de forma debe o no ser considerado titular de los derechos cedidos, porque la cuestión de la titularidad es una consecuencia de la cuestión primaria de la validez formal del contrato. Si, tras un análisis en este sentido, el juez nacional considera que el contrato de cesión controvertido es formalmente válido con arreglo a la ley aplicable al contrato y que, en consecuencia, BT puede ser considerado titular de los derechos exclusivos de uso de que se trata en el territorio alemán, la violación de esos derechos habrá de apreciarse con arreglo a la ley designada por el artículo 8.1 del Reglamento Roma II.

(Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2026, asunto C‑176/25).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

See more popular content from

Article

Derecho de reingreso de una persona trabajadora en excedencia voluntaria

¿Tiene derecho un trabajador en excedencia voluntaria a reincorporarse cuando la empresa ha transformado contratos temporales en indefinidos y ha formalizado nuevas contrataciones? El Tribunal Supremo analiza el alcance del derecho preferente de reingreso y las obligaciones empresariales ante solicitudes de reincorporación cuando existen necesidades estructurales de personal.
SpainEmployment and HR
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Los Textos Publicados En Redes Sociales Pueden Ser Obras Protegidas Por Propiedad Intelectual

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido criterios fundamentales para determinar cuándo un texto publicado en redes sociales puede considerarse una obra protegida por derechos de propiedad intelectual. La sentencia analiza los requisitos de originalidad y creatividad necesarios, así como las excepciones aplicables cuando los medios de comunicación reproducen contenidos sobre temas de actualidad.
SpainIntellectual Property
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Tributación del mecanismo sell-to-cover en el marco de los planes Restricted Stock Units

La Dirección General de Tributos examina el tratamiento fiscal de las Restricted Stock Units cuando se aplica un mecanismo de sell-to-cover para el pago automático del ingreso a cuenta. El análisis determina cómo debe valorarse el rendimiento del trabajo en especie cuando la empresa vende automáticamente un porcentaje de las acciones antes de su entrega efectiva al trabajador.
SpainTax
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

The Limitation Period As An Insurmountable Barrier In The Private Enforcement Of Unfair Competition Law With Public Implications

The Supreme Court has issued a landmark judgment clarifying the legal framework for damages claims arising from unfair competition acts affecting public interest. This ruling definitively establishes that such acts fall outside the scope of strict antitrust violations and are therefore not subject to the Damages Directive or the extended five-year limitation period. The decision provides crucial guidance on the distinction between competition law violations and unfair competition practices under Spanish law
SpainAntitrust/Competition Law
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Funciones inferiores y dignidad del trabajador: no cumplir la ley o el convenio no siempre supone una conducta empresarial vejatoria

El Tribunal Supremo analiza un caso donde trabajadores de comercio realizan tareas de limpieza de zonas comunes sin estar expresamente contempladas en su categoría profesional. La sentencia examina si esta práctica constituye un incumplimiento contractual y si vulnera derechos fundamentales relacionados con la dignidad del trabajador.
SpainEmployment and HR
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo
Article

Cuidado tengan los bancos que financian rehabilitaciones urbanas comunitarias

Una comunidad de propietarios contrató obras de restauración de fachadas con financiación bancaria individual para cada propietario, pero la empresa contratista abandonó el proyecto tras recibir el dinero. El Tribunal Supremo debe determinar si los propietarios pueden reclamar solidariamente tanto a la empresa como al banco financiador, y si pueden oponer el incumplimiento del contrato de obra frente a sus obligaciones de pago del préstamo.
SpainLitigation, Mediation & Arbitration
Gómez-Acebo & Pombo
Gómez-Acebo & Pombo