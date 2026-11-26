PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 16/11/2026 a 20/11/2026.

Administrativo

TC 044.559/2021-6 (TCU): acompanhamento com o objetivo de realizar a avaliação concomitante das ações relacionadas ao desenvolvimento e à implantação do Portal Nacional de Contratações Públicas.

acompanhamento com o objetivo de realizar a avaliação concomitante das ações relacionadas ao desenvolvimento e à implantação do Portal Nacional de Contratações Públicas. TC 019.594/2026-7 (TCU): agravo contra medida cautelar adotada em representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em chamamento público destinado à seleção de parceiro privado para exploração conjunta de oportunidade de negócio voltada à criação de plataforma nacional de Inteligência Artificial Soberana.

agravo contra medida cautelar adotada em representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em chamamento público destinado à seleção de parceiro privado para exploração conjunta de oportunidade de negócio voltada à criação de plataforma nacional de Inteligência Artificial Soberana. TC 023.905/2025-5 (TCU): solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria sobre o Programa Nacional de Rastreabilidade de Produtos Agrotóxicos e Afins (PNRA).

Anticorrupção e Compliance

TC 016.552/2025-3 (TCU): acompanhamento para avaliar os investimentos efetuados pela BNDESPar em participações acionárias.

acompanhamento para avaliar os investimentos efetuados pela BNDESPar em participações acionárias. TC 045.384/2021-5 (TCU): tomada de contas especial instaurada para apurar possível dano decorrente do investimento realizado no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trendbank Banco de Fomento Multisetorial (FIDC Trendbank).

Contencioso

ADI 5.405 (STF): ação direta de inconstitucionalidade que busca discutir se a dispensa de pagamento de honorários advocatícios em hipóteses de celebração de acordos e adesão a parcelamentos levados a efeito por particulares com o Poder Público viola a dignidade profissional do advogado e a indispensabilidade do advogado para a Administração da Justiça, a isonomia, a garantia do direito de propriedade, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e a proteção da coisa julgada.

ação direta de inconstitucionalidade que busca discutir se a dispensa de pagamento de honorários advocatícios em hipóteses de celebração de acordos e adesão a parcelamentos levados a efeito por particulares com o Poder Público viola a dignidade profissional do advogado e a indispensabilidade do advogado para a Administração da Justiça, a isonomia, a garantia do direito de propriedade, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e a proteção da coisa julgada. ADI 7.694 (STF): ação direta de inconstitucionalidade que busca discutir se é constitucional o art. 6º da Lei n.º 5.621/2024, do Estado de Rondônia, que fixa em 5% sobre o valor final consolidado os honorários advocatícios da cobrança da dívida ativa para débitos quitados no Programa de Recuperação de Créditos de ICMS (REFAZ ICMS).

ação direta de inconstitucionalidade que busca discutir se é constitucional o art. 6º da Lei n.º 5.621/2024, do Estado de Rondônia, que fixa em 5% sobre o valor final consolidado os honorários advocatícios da cobrança da dívida ativa para débitos quitados no Programa de Recuperação de Créditos de ICMS (REFAZ ICMS). REsp 2.231.680 (STJ): proposta de submissão ao regime da relevância da questão federal em recurso especial que busca definir se a concessão da gratuidade da justiça opera efeitos retroativos para alcançar encargos fixados anteriormente ao requerimento.

proposta de submissão ao regime da relevância da questão federal em recurso especial que busca definir se a concessão da gratuidade da justiça opera efeitos retroativos para alcançar encargos fixados anteriormente ao requerimento. REsp 2.035.052 (STJ): recurso especial que busca definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

recurso especial que busca definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. REsp 2.234.699 (STJ): recurso especial que discute se é admissível recurso especial interposto diretamente contra decisão monocrática de relator proferida em segunda instância.

Energia e Infraestrutura

TC 008.723/2023-0 (TCU): representação acerca da utilização de contas vinculadas e mecanismos de investimento cruzado em projetos de desestatização e concessões de infraestrutura rodoviária e ferroviária.

representação acerca da utilização de contas vinculadas e mecanismos de investimento cruzado em projetos de desestatização e concessões de infraestrutura rodoviária e ferroviária. TC 017.603/2024-2 (TCU): pedido de reexame em auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a motivação e a regularidade das ações do Governo Federal voltadas à retomada, com utilização de recursos públicos, das obras ferroviárias do trecho compreendido entre Salgueiro/PE e o Porto de Suape/PE da Estrada de Ferro 232 (Ferrovia Transnordestina).

Trabalhista

ADI 6.002 (STF): ação direta de inconstitucionalidade que busca discutir se a exigência, nas reclamações trabalhistas, de formulação de pedidos de maneira certa, determinada e com indicação de valor, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito, viola os princípios do acesso à justiça, da proteção do trabalho e do salário, da tutela judicial dos créditos trabalhistas e da segurança jurídica.

Tributário e Financeiro